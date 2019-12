Frosinone scatenato: terzo hurrà di fila; l'Ascoli ricorda coi 3 punti il presidentissimo Rozzi

I risultati della 16a giornata

ven. Chievo-Juve Stabia 2-3 [26' Rigione (C), 32' Pucciarelli (C), 49' Addae (J), 76' rig. e 91' rig. Forte (J)]

sab. Ascoli-Cittadella 1-0 [51' Scamacca (A)]

sab. Frosinone-Pescara 2-0 [63' Maiello (F), 94' Dionisi (F)]

sab. Venezia-Spezia 0-0

sab. Virtus Entella-Empoli 2-0 [38' Morra (V), 40' M. De Luca (V)]

sab. Livorno-Benevento 0-2 [13' Kragl (B), 85' Letizia (B)]

dom. Cosenza-Pordenone 1-2 [31' e 40' Strizzolo (P), 74' Lazaar (C)]

dom. Cremonese-Perugia 2-1 [13' Claiton (C), 65' Iemmello (P)]

dom. Salernitana-Crotone 3-2 [14' Golemic (C), 64' Jallow (S), 74' e 94' Gondo (S), 86' aut. Jaroszynski (C)]

lun. Trapani-Pisa 1-3 [1' Pinato (P), 18' e 67' Moscardelli (P); 45+2 Pettinari (T)]

La classifica dopo la 16a giornata

Match of the day: Chievo-Juve Stabia 2-3

E' stato il weekend delle grandi rimonte, quello allo stadio "Marcantonio Bentegodi" di Verona. Prima di quella messa a segno dall'Hellas (dallo 0-3 al 3-3 contro il Torino, domenica a pranzo), c'è stata quella subita per conto della neopromossa Juve Stabia dal Chievo, che evidentemente deve cambiare atteggiamento per essere una candidata credibile alla promozione diretta. Primo tempo dominato dai gialloblù, in rete al 26' con il tocco ravvicinato di Rigione sulla prolunga aerea di Meggiorini da un corner proveniente dalla mancina. Il raddoppio arriva 6' più tardi con la splendida conclusione di controbalzo dell'ex Empoli Pucciarelli, sul preciso cross dalla destra di Rodriguez. Poi, però gli uomini di Marcolini restano negli spogliatoi e, nella ripresa, quelli di Caserta prendono il volo sino a ribaltare il risultato: passano 4 minuti e il mediano ex Ascoli Bright Addae torreggia in area insaccando di testa un cross dalla bandierina di Calo. A decidere il risultato sono due calci di rigore per via dei falli del nazionale finlandese Sauli Väisänen e del portiere Semper: dal dischetto, in entrambi i casi, la punta classe Francesco Forte (in prestito dai belgi del Beveren e prodotto del settore giovanile dell'Inter con cui ha esordito in Serie A nell'era Stramaccioni) non fallisce e, al 91', firma la vittoria delle "Vespe", che risalgono in zona playout a 17 punti dopo due sconfitte consecutive. Continua il momento altalenante del Chievo, che resta a quota 24.

Chievo Verona-Juve Stabia 2-3, Serie B 2019-2020: l'esultanza di Francesco Fortye (Juve Stabia) dopo la doppietta realizzata dal dischetto e valsa il 2-3 finale per le Vespe (LaPresse)LaPresse

Top: Frosinone

Terza vittoria consecutiva per il Frosinone di Alessandro Nesta, che al "Benito Stirpe" regola anche il Pescara: 2-0 e gara decisa nel secondo tempo. Due gol in fotocopia in un confronto dominato dai ciociari: al 63' corridoio di Dionisi per Maiello, che - tutto solo davanti a Kastrati, non delude. In pieno recupero, poi, la verticalizzazione giusta porta la firma dello svizzero Haas (in prestito dall'Atalanta): Drudi si attarda nell'attuare la trappola del fuorigioco tenendo in gioco Dionisi, che non ha problemi a insaccare. Giallazzurri terzi a 26 punti, a -2 dal Pordenone e in piena corsa per il ritorno diretto in Serie A.

Flop: Cittadella

Calzettoni rossi e un pensiero comune tra tifoseria dell'Ascoli e squadra in campo: il ricordo del presidentissimo Costantino Rozzi, a 25 anni dalla sua scomparsa.

14-12-2019: a 25 anni dalla sua scomparsa, la tifoseria dell'Ascoli ricorda il presidentissimo Costantino Rozzi poco prima della partita casalinga di Serie B contro il Cittadella (LaPresse)LaPresse

Il Picchio aveva una motivazione in più per portare a casa la vittoria contro il sempre temibile Cittadella. Grazie a una staffilata rasoterra del solito Scamacca al 6' della ripresa, i bianconeri vincono 1-0 e si stabilizzano in zona playoff a 24 punti. Brutta battuta d'arresto, invece, per i veneti di Venturato, nella lotta per il secondo posto.

Il consiglio per gli acquisti: Cedric Gondo (Salernitana)

Era stato uno dei protagonisti del docu-reality calcistico di MTV "Calciatori - Giovani Speranze" tra il 2012-2013, che raccontava la vita dentro e fuori dal campo di dieci giovani calciatori della Fiorentina di età compresa tra i 16 ed i 17 anni. Qualcuno ha fatto strada, come Federico Bernardeschi (che però non firmò la liberatoria per le riprese volendosi concentrare solo sul calcio), mister Leonardo Semplici (ora tecnico della SPAL), o, in misura minore, Leonardo Capezzi (ora all'Albacete), il portiere (oggi a Venezia) Luca Lezzerini, ed Empereur (difensore brasiliano dell'Hellas Verona). Tra i personaggi più vivaci della serie, c'era invece l'attaccante italo-ivoriano classe 1996 Cedric Gondo, davvero promettente (oltreché particolarmente simpatico) persosi poi per strada. L'anno scorso, però, in Serie C col Rieti, mister Eziolino Capuano lo rilancia, lui segna 9 gol e la Lazio lo acquista per girarlo in prestito in Serie B con la Salernitana. Ebbene, domenica, con una doppietta (il secondo gol è giunto di testa in pieno recupero) ha regalato alla Salernitana di mister Gian Piero Ventura la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Crotone, costringendo perlopiù il difensore soloveno Vladimir Golemic (autore peraltro del momentaneo 0-1) all'espulsione. Attaccante rapido e fisico allo stesso tempo può potenzialmente essere una carta vincente in Serie A nella lotta per non retrocedere. Il suo cartellino (valutato 700mila euro), tuttavia, appartiene come detto alla Lazio, che come ben noto non farà sconti.

Il momento social

Undici giocatori in campo, undici eroici tifosi del Pordenone tra gli spalti a sostenere i "Ramarri" nella lunghissima e difficile trasferta di Cosenza. Alla fine, la doppietta dell'ex Cittadella e Cremonese (da cui è arrivato in prestito) Luca Strizzolo - uno-due terribile al 38' e al 40' -, li ha premiati con la vittoria per 2-1 (inutile la rasoiata nella ripresa dell'ex Palermo e Newcastle Achraf Lazaar) e il secondo posto in solitaria a 28 punti. I neroverdi di Attilio Tesser, matricola terribile di questo campionato cadetto, non sono più da considerarsi una sorpresa, bensì un serissimo candidato per la promozione (perché no, diretta) in Serie A.