Il Benevento di Inzaghi continua a volare: 1-0 al Frosinone di Nesta

Benevento inarrestabile e sempre più lanciato verso la promozione in serie A. Contro il Frosinone, la formazione campana trova la sua vittoria numero 12 in 17 giornate grazie all'1-0 targato Viola su rigore dopo 21 minuti. Niente da fare per la squadra di Alessandro Nesta che, dopo un periodo positivo, si deve arrendere alla compagine allenata dal suo ex compagno in Nazionale al Milan Filippo Inzaghi.

Si tiene in corsa il Perugia che in casa supera per 2-0 l'Entella, piazzandosi al 4° posto e raggiungendo proprio il Frosinone a quota 26 punti: decidono le reti di Capone al 61' e Iemmello nei minuti di recupero (Entella in dieci al 91' per l'espulsione di De Luca). Gli umbri salgono in classifica, approfittando del pareggio 1-1 tra Cittadella e Chievo (autogol di Cotali e rete di Vignato) mentre il Crotone si avvicina grazie al successo interno in rimonta sul Livorno per 2-1 (marras poi Cuomo e Crociata).

A centro classifica arriva il pareggio per 1-1 tra Empoli e Salernitana (reti di Lombardi e La Gumina), mentre nelle zone di bassa classifica importante successo della Juve Stabia sul Venezia per 2-0 grazie ai gol di Bifulco e Forte.