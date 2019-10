Il Benevento di Inzaghi passa a La Spezia ed è primo; Livorno-Chievo 3-4! Empoli ko

Cinque le partite del campionato di Serie B disputate nel pomeriggio e valide per la 7/a giornata, il risultato più rilevante è certamente la sconfitta dell'Empoli per 2-0 a Pordenone. Per i friulani a segno Burrai su rigore e Pobega nel primo tempo, toscani in dieci dal 3' per l'espulsione di Bandinelli e incapaci di trasformare un rigore al 22' con Mancuso. L'Empoli resta così fermo a quota 14 punti, raggiunto dal Perugia. Ne approfitta il Benevento di Pippo Inzaghi, che espugna il Picco di La Spezia grazie ad un gol di testa del colombiano Tello all'87'. Sanniti ora primi in classifica da soli con 15 punti, aspettando le altre partite.

Nelle altre gare del pomeriggio, successo pirotecnico del Chievo a Livorno per 4-3: toscani in vantaggio con Marsura dopo 5', il pari di Pucciarelli al 7'. Marras al 25' e ancora Marsura al 30' sembrano lanciare il Livorno verso la vittoria. Nella ripresa, però, il Chievo ribalta il risultato con una doppietta di Meggiorini al 54' e al 58' su rigore, poi con la rete di Segre all'89'. Le due squadre chiudono in dieci per le espulsioni di Marsura e Pucciarelli nel finale. In classifica Chievo a ridosso delle prime posizioni. Vittoria casalinga del Crotone per 3-1 contro l'Entella grazie a una doppietta di Simy (27' e 38') e al gol di Crociata (63'). Non basta De Luca ai liguri (79'). Con questo successo i calabresi agganciano Empoli e Perugia a quota 14, l'Entella scivola all'ottavo posto. Termina 1-1, infine, la sfida fra Cosenza e Venezia con le reti di Riviere per i padroni di casa (20') e Montalto per gli ospiti (78'). Punto prezioso per entrambe.