Il Benevento ribalta il Chievo e vola a +12 sul Pordenone, che ne prende 4 a Salerno

I risultati della 18a giornata

Cosenza-Empoli 1-0 [12' Baez (C)]

Chievo-Benevento 1-2 [28' Vignato (C), 35' Maggio (B), 45'+2 Tuia (B)]

Cremonese-Juve Stabia 1-1 [2' Forte (J), 8' Ceravolo (C)]

Frosinone-Crotone 1-2 [24' Mazzotta (C), 44' Paganini (F), 91' Marrone (C)]

Livorno-Pescara 0-2 [15' Galano (P), 30' rig. Maniero (P)]

Salernitana-Pordenone 4-0 [3' e 61' Djuric (S), 64' e 89' Kiyine (S)]

Trapani-Perugia 2-2 [23' Luperini (T), 62' rig. Iemmello (P), 64' Pettinari (T), 86' rig. Falcinelli]

Venezia-Cittadella 1-2 [10' Diaw (C), 20' D'Urso (C), 77' Ceccaroni (V)]

Ascoli-Pisa [ore 18]

Virtus Entella-Spezia [ore 21]

La classifica dopo la 18a giornata

Clicca qui

Match of the day: Chievo-Benevento 1-2

Vola ad ali spiegate verso la Serie A il Benevento di Pippo Inzaghi, che al "Bentegodi" ottiene la sesta vittoria consecutiva, buona a portarsi a +12 sul secondo posto occupato dal Pordenone, sconfitto 4-0 a Salerno. Il vantaggio aumenta e, a una giornata dal termine del girone di andata, risulta inverosimile pensare ai sanniti fuori dalle prime due posizioni di campionato. I campani vincono anche le gare sporche e cominciate col piede sbagliato dopo il vantaggio clivense su volée del solito Emanuel Vignato, che al 28' insacca di prima intenzioni dopo un errato disimpegno aereo di Letizia. Quest'ultimo, però, già al 35', estre dal cilindro un assist perfetto per il tuffo di testa dell'ex Napoli Christian Maggio. Nel finale del primo tempo, su corner battuto da Viola, arriva un altro colpo di testa vincente, quello di Alessandro Tuia, che nel finale di partita rischia l'autorete, colpendo il palo della propria porta, sempre su deviazione aerea. Il Benevento, chiusosi pragmaticamente a riccio, porta a casa un successo fondamenttale.

Top: Crotone

Un super Cordaz e un tap in di testa al 91' di Luca Marrone, regala tre punti vitali per il Crotone, che espugna 2-1 lo "Stirpe" di Frosinone dopo il botta e risposta Mazzotta-Paganini. I pitagorici di mister Stroppa, con la seconda vittoria consecutiva (dopo il 2-1 interno contro il Livorno) si portano al quarto posto a 28 punti, a -1 dal Cittadella e a -3 dal Pordenone secondo. Nota statistica: quella del "Boxing Day" è la prima sconfitta interna in campionato dei ciociari di mister Alessandro Nesta, alla seconda sconfitta consecutiva dopo lo 0-1 di Benevento.

Flop: Empoli

D'accordo il gol incredibilmente non assegnato a Ricci ma, anche in caso contrario, nulla sarebbe cambiato rispetto all'analisi sostanziale del girone di andata dell'Empoli, più che mai deludente. Nonostante le cessioni faraoniche per la Serie B - Bennacer, Caputo, Krunic, Di Lorenzo... - fruttate circa 40 milioni di euro e la possibilità di costruire una corazzata insuperabile, la squadra del presidente Corsi si trova al tredicesimo posto a 22 punti, a sole 2 lunghezze dalla zona playout. I toscani - che hanno pure visto l'avvicendamento in panchina Bucchi-Muzzi - sono in assoluto la delusione più grande di questa prima parte di campionato.

Il consiglio per gli acquisti: Sofian Kiyine (Salernitana)

Il suo nome è già girato ampiamente nei meandri della Serie A ai tempi del Chievo. Certo, la giornata odierna del centrocampista marocchino della Salernitana Sofian Kiyine, è da incorniciare: doppietta da parte del classe 1997 di proprietà della Lazio, acquistato in estate da Lotito (sempre più contestato sugli spalti dello stadio "Arechi") e girato in prestito dai biancocelesti alla corte di mister Gian Piero Ventura (oggi in tribuna, squalificato): doppietta nel roboante 4-0 dell'Ippocampo contro la seconda forza del torneo Pordenone, risultato che proietta il club campano in zona playoff a 26 punti. Dopo le due reti di Milan Djuric (al 3' e al 61'), Kiyine trova le prime reti stagionali su azione, prima - al 64' - scaraventando con prepotenza il pallone a fil di palo su azione in velocità in cui è particolarmente apprezzabile il taglio operato da Gondo, poi - all'89' - con una galloppata conclusa con un destro a giro spettacolare, in stile Alessandro Del Piero.

Salernitana-Pordenone 4-0, Serie B 2019-2020: Sofian Kiyine (Salernitana) esulta dopo aver realizzato una doppietta (LaPresse)LaPresse

Il momento social

Passi per la mancanza della goal line technology in Serie B, ma ciò che la terna arbitrale - comandata dall'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce - non ha visto a occhio nudo all'83' di Cosenza-Empoli, ha davvero dell'incredibile. La conclusione del giovanissimo centrocampista dell'Empoli classe 2001 Samuele Ricci vede il pallone sbattere sulla base interna della traversa e rimbalzare di mezzo metro oltre la linea di porta. Sarebbe stato il gol dell'1-1: pensando alla Serie A, l'episodio del "San Vito - Marulla" riporta alla preistoria del calcio...