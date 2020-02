Il Benevento se ne va a +17 dopo il crollo del Pordenone; si sogna in casa Salernitana

I risultati della 23a giornata

ven. Ascoli-Juve Stabia 2-2 [10' Scamacca (A), 62' rig. Forte (J), 82' Ninkovic (J), 95' Provedel (J)]

sab. Cittadella-Empoli 1-2 [6' Mancuso (E), 38' Adorni (C), 73' Bajrami (E)]

sab. Crotone-Cremonese 1-0 [87' Simy (Cro)]

sab. Pordenone-Livorno 2-2 [40' Gavazzi (P), 53' Bogdan (L), 67' Marras (L), 83' Chiaretti (P)]

sab. Venezia-Frosinone 0-1 [63' Rohdén (F)]

sab. Perugia-Spezia 0-3 [41' rig. e 73' rig. Ricci (S), 60' Nzola (S)]

dom. Virtus Entella-Pescara 2-0 [35' rig. G. De Luca (V), 50' rig. Rodriguez (V)]

dom. Pisa- Chievo [8' Meggiorini (C), 56' Lisi (P)]

dom. Cosenza-Benevento 0-1 [33' Insigne (B)]

lun. Salernitana-Trapani 1-0 [12' Djuric (S)]

La classifica dopo la 23a giornata

Match of the day: Ascoli-Juve Stabia 2-2

Gol ed emozioni senza fine al "Cino e Lillo Del Duca" per Ascoli-Juve Stabia, l'anticipo del venerdì sera. Una partita risolta al 95' sul 2-2 dal portiere delle Vespe Ivan Provedel (giunto in Campania a gennaio, in prestito dall'Empoli): palla scodellata in area su calcio di punizione da Giovanni Calo ed è proprio l'estremo difensore ex Pro Vercelli, spintosi disperatamente in avanti per l'ultima azione della partita, a saltare più in alto di tutti e ad insaccare, di testa, alle spalle del collega Nicola Leali.

" Ero andato a saltare anche in precedenza - ha raccontato entusiasta l'estremo difensore, in prestito alle Vespe dall'Empoli, ai microfoni di DAZN -, ho cercato di dare una mano: ho visto la palla in zona, ho provato a prenderla e credo di avercela fatta. Non ho capito più niente, segnare non è un sogno ma una vera 'chicca', un gran bel ricordo che mi porterò dietro. La dedica per il gol va ai miei compagni, alla mia ragazza, ai miei amici e a mia madre. "

Ascoli-Juve Staba, Serie B 2019-2020: il portiere della Juve Stabia Ivan Provedel esulta dopo aver realizzato, al 95', il gol del definitivo 2-2 (Imago)Imago

Top: Salernitana

Non si ferma più la marcia della Salernitana, che nel posticipo della 23a giornata, regola anche il Trapani di Castori. Alla formazione di Ventura basta la rete al 12' del solito Milan Djuric, che con un imperioso colpo di testa nell'angolino più lontano, su cross dalla sinistra dell'ex Foggia Cicerelli, fissa il risultato sull'1-0. Agganciato a 36 punti il Pordenone: per l'Ippocampo è quarto posto a una sola lunghezza dalla promozione direta, attualmente occupata da Crotone e Fosinone a quota 37. Sognare si può. Nel frattempo, in vetta, il Benevento vince anche a Cosenza con Roberto Insigne e vola a +17.

Flop: Pordenone

Di contro, il crollo dei Ramarri, che dal secondo posto, perdono ben tre posizioni in una sola giornata (nel pari merito a 36 punti, viene prima la Salernitana). Il 2-2 contro il Livorno, giunto grazie al gol di Lucas Chiaretti, con una staffilata mancina dalla distanza all'83'. La formazione di Tesser resta ancora a secco di vittorie in questo 2020.

Il consiglio per gli acquisti: Nedim Bajrami (Empoli)

Prosegue la risalita dell'Empoli dopo la sontuosa campagna acquisti invernale. La rete decisiva del match contro il Cittadella, tuttavia, arriva da un affare estivo, che risponde al nome di Nedim Bajrami, prelevato dal Grasshoppers. Il giovane attaccante esterno svizzero ma di origini macedoni-albanesi, insacca sotto l'incrocio dei pali al 73' dopo il tiro di Mancuso respinto da Paleari per il 2-1 definitivo a favore dei toscani, ora a 30 punti, a -3 dall'ottavo posto (l'ultimo buono per la qualificazione ai playoff) occupato proprio dalla formazione veneta.

L'esultanza di Nedim Bajrami (Empoli) dopo il suo gol in Cittadella-Empoli 1-2, Serie B 2019-2020 (Imago)Imago

