Il Benevento rallenta, il Chievo rovina il ritorno al Perugia di Cosmi; altro gol fantasma a Cosenza

I risultati della 20a giornata

ven. Frosinone-Pordenone 2-2 [2' Dionisi (F), 29' Candellone (P), 54' Pobega (P), 61' Ciano (F)]

sab. Cremonese-Venezia 0-0

sab. Juve Stabia-Empoli 1-0 [6' Forte (J)]

sab. Livorno-Virtus Entella 4-4 [9' Murilo (L), 21' Braken (L), 42' rig. Rocca (L), 45'+2 Schenetti (V), 77' Poli (V), 89' G. De Luca (V), 91' Marras (L), 96' Pellizzer (V)]

sab. Trapani-Ascoli 3-1 [6' e 66' Pettinari (T), 32' Morosini (A), 81' Luperini (T)]

sab. Chievo-Perugia 2-0 [89' Céter Valencia (C), 95' rig. Meggiorini (C)]

dom. Pescara-Salernitana 1-2 [50' e 54' Djuric (S), 62' Maniero (P)]

dom. Spezia-Cittadella 1-1 [12' Gyasi (S), 36' rig. Iori (C)]

dom. Benevento-Pisa 1-1 [10' Coda (B), 18' aut. Tuia (B)]

lun. Cosenza-Crotone 0-1 [12' Messias (Cr)]

Nelle immagini, il gol fantasma di Daniele Sciaudone, nella stessa porta del precedente caso di Cosenza-Empoli...

La classifica dopo la 20a giornata

Match of the day: Livorno-Virtus Entella 4-4

Succede di tutto al "Picchi", col Livorno in vantaggio per 3-0 nel primo tempo grazie alle reti al 9' del brasiliano Murilo, abile al 21 a fornire - dalla sinistra la palla vincente per il primo gol in Italia (in girata) dell'olandese ex Nec Nimega Sven Braken. Al 42', Rocca cala il tris dal dischetto ma, a tempo scaduto, Schenetti riapre i conti proprio su calcio di rigori, nonostante Plizzari intuisca toccando anche il pallone. Nella ripresa, i chiavaresi accorciano nuovamente con Poli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo e con la strepitosa volée di Giuseppe De Luca, su sponda aerea di Luca Mazzitelli, appena arrivato dal Sassuolo. E' 3-3 all'89'. Tuttavia, nel recupero, c'è ancora tempo per emozionarsi: al 91' Manuel Marras - su assist di Porcino - è il terminale vincente di un'azione da lui stesso innescata in acrobazia. I 3 punti - per quanto rocamboleschi - sembrano finalmente entrare in casa amaranto, ultimi e con una disperata corsa salvezza da cominciare ma, al 96', un colpo di testa disperato del difensore Michele Pellizzer, firma il definitivo 4-4.

Top: Chievo Verona

Pessimo rientro sulla panchina del Perugia per Serse Cosmi. Al termine di un match particolarmente equilibrato contro il Chievo, l'ex Cagliari e Olbia Damir Céter Valencia - entrato in scena nella ripresa - sblocca il risultato all'89' con una deviazione sottomisura di testa, prima di conquistarsi il rigore, trasformato al 95' da Riccardo Meggiorini. Al "Bentegodi" finisce 2-0. Clivensi - tornati alla vittoria dopo 4 turni - al sesto posto con 29 punti.

Flop: Ascoli

Una bellicosa campagna acquisti invernali. Sia nelle intenzioni che nelle ufficializzazioni, come quella del trequartista Leonardo Morosini, giunto da pochi giorni da Brescia e subito in gol a Trapani. Tuttavia, nella sfida del "Provinciale" ha prevalso la fame di punti-salvezza dei siciliani di mister Castori, in rete a inizio gara con Stefano Pettinari in mischia. Morosini, quindi, al 32', firma il momentaneo pari con uno spettacolare destro indirizzato all'angolino più lontano ma, nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica (dopo il cartellino rosso sventolato a Grillo per doppia ammonizione) i padroni di casa, trovano prima il 2-1 su imperioso stacco del solito Pettinari e su tap in in corsa del centrocampista ex Pontedera, Pro Vercelli e Pistoiese Gregorio Luperini. Finisce 3-1: il Trapani resta penultimo ma accorcia sulla zona playout a 18 punti. Il Picchio, invece, scivola al nono posto, fuori dai playoff, a quota 27.

Il consiglio per gli acquisti: Tommaso Pobega (Pordenone)

Il suo cartellino è di proprietà del Milan e i taccuini di Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara cominciano a esseere pieni di appunti sul suo conto. Stiamo parlando di Tommaso Pobega, mediano lungagnone classe 1999 in prestito al Pordenone e col vizio del gol. Il momentaneo 2-1 neroverde allo "Stirpe" di Frosinone, è stato il suo quarto centro stagionale e, peraltro, di pregevole fattura, tra i più belli della ventesima giornata: cross dalla destra di Gavazzi e volée a rimorchio con palla indirizzata all'angolino, partito appena dentro l'area di rigore. Triestino di nascita, Pobega si era già fatto le ossa la scorsa stagione in Serie C con la Ternana. Ora, la cadetteria da grande protagonista: la marcia di avvicinamento verso il massimo campionato italiano sembra proseguire senza ostacoli. E chissà che proprio il Milan non decida, la prossima estate, di mantenerlo alla casa madre. Per la cronaca, l'anticipo di venerdì, big-match della prima di ritorno, si è concluso 2-2. Un risultato che comunque fa gola ai Ramarri, che mantengono il secondo posto di graduatoria.

Frosinone-Pordenone, Serie B 2019-2020: l'esultanza di Tommaso Pobega (Pordenone) (Imago)Imago

Il momento social

Prove di VAR in Serie B. La sperimentazione è avvenuta allo "Zini" per Cremonese-Venezia, terminata con un più che scialbo 0-0. Tecnologia sempre più indispensabile anche in cadetteria (quanto meno la Goal Line Technology), specie dopo il nuovo caso di gol fantasma occorso nella stessa porta di Cosenza-Empoli, in cui non venne fischiato un gol clamorosamente valido ai toscani. Questa volta, la formazione silana ha subito la legge del contrappasso, con una rete di Sciaudone non vista dalla terna capitanata dall'arbitro abbattista di Molfetta.