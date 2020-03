Il Pordenone resuscita alla Dacia Arena chiusa all'Udinese; Frosinone pari e Benevento a +20

I risultati della 27a giornata

mar. Cosenza-Cittadella 1-2 [50' Stanco (Ci), 75' Vita (Ci), 91' Asencio (Co)]

mar. Cremonese-Empoli 2-3 [27' Ravanelli (C), 35' Sierralta (E), 39' Parigini (C), 44' rig. Mancuso (E), 58' Bajrami (E)] (a porte chiuse per l'allerta Coronavirus)

mar. Crotone-Pisa 1-0 [94' Simy (C)]

mar. Livorno-Frosinone 2-2 [15' Ferrari (L), 31' Citro (F), 50' Del Prato (L), 69' rig. Dionisi (F)]

mar. Perugia-Benevento 1-2 [44' Caldirola (B), 78' R. Insigne (B), 91' Melchiorri (P)]

mar. Pordenone-Juve Stabia 2-1 [32' Gavazzi (P), 74' rig. Di Mariano (J), 83' Strizzolo (P)]

mar. Salernitana-Venezia 2-0 [45' rig. Kiyine (S), 69' Karo (S)]

mar. Trapani-Virtus Entella 4-1 [23' aut. Coulibaly (V), 63' Evacuo (T), 71' Pettinari (T), 89' Taugourdeau (T), 94' Scaglia (T)]

mer. Ascoli-Chievo 1-1 [38' Djordjevic (C), 71' Ninkovic (A)] (a porte chiuse per l'allerta Coronavirus)

mer. Spezia-Pescara 2-0 [49' aut. Scognamiglio (S), 60' Gyasi (S)]

La classifica dopo la 27a giornata

Clicca qui

Match of the day: Cremonese-Empoli 2-3

A porte chiuse, la partita più bella e avvincente della 27esima giornata di Serie B. Dopo il passo falso casalingo e inatteso contro il Pordenone, il rinnovato Empoli di Pasquale Marino riprende la propria corsa dallo "Zini" di Cremona. Sono però i padroni di casa con la zampata al 27' del difensore Luca Ravanelli (nessuna parentela con "Penna Bianca") sulla palla crossata dalla destra da Daniel Ciofani. Un altro pilastro di retroguardia, il cileno Francisco Sierralta, trova la deviazione vincente al 35' sulla punizione mancina di Balkovec, realizzando il momentaneo 1-1. Quattro minuti più tardi, l'ex Toro Parigini - arrivato a gennaio in prestito dal Genoa - incorna in maniera spettacolare un cross dalla destra di Bianchetti, ma la Cremonese si addormenta nuovamente - come spesso gli è accaduto in questo campionato - e si fa ribaltare prima dal rigore di Lorenzo Mancuso al 44', poi al 58', dalla conclusione in volata di Bajrami sulla grande intuizione in verticale da parte dello stesso Mancuso. Finisce 2-3, l'Empoli staziona all'ottavo posto a 39 punti. La Cremonese resta diciassettesima a quota 27.

Top: Crotone

Non Il solito gol di Simy, sempre più idolo dell'"Ezio Scida", proietta i pitagorici a 45 punti, a -1 dal secondo posto, sempre più vicino anche in ragione del mezzo passo falso del Frosinone a Livorno. Un gesto tecnico, quello contro il Pisa dell'attaccante lungagnone nigeriano, ancora più emozionante per gli squali, perché giunto all'ultimo respiro al 94', dopo tanti attacchi andati a vuoto: un poderoso colpo di testa su preciso assist dalla destra di Mattia Mustacchio. Toscani che, d'altro canto, restano nel limbo di metà classifica a 33 punti in compagnia di Perugia e Juve Stabia.

Nwankwo Simy (Crotone) durante Crotone-Pisa 1-0, Serie B 2019-2020 (Imago)Imago

Flop: Virtus Entella

Terza sconfitta consecutiva, con un totale di 10 gol subiti: un periodo decisamente negativo per la Virtus Entella, scivolato ora a -4 dalla zona playoff, occupata stabilmente in precedenza. Per mister Boscaglia, una scoppola (4-1) ancor più dolorosa, perché subita nel suo "luogo del cuore", Trapani il cui miracolo calcistico di qualche anno fa, porta proprio la sua firma. Al Provinciale, però, le cose si erano messe bene per i liguri, a seguito dell'autorete del centrocampista ex Pescara Coulibaly, che al 23' calcia nella propria porta nel tentativo di salvare su Mancosu. Nella ripresa, tuttavia, l'inerzia della partita cambia radicalmente: al 63' Evacuo pareggia di testa sul corner di Taugourdeau. Al 71', quindi, colpo da biliardo di Pettinari che, col destro, appena dentro l'area, trova l'angolino più lontano. All'89', quindi, il centrale difensore classe 1989 Taugourdeau segna in tap in il suo sesto gol in Serie B dopo tanti anni di terza serie, mentre al 94' Scaglia insacca rasoterra su assist di Pettinari. Detto della crisi dell'Entella, il Trapani si porta a 24 punti e a -3 dalla prima postazione utile per la disputa dei playout.

Il consiglio per gli acquisti: Enrico Del Prato (Livorno)

Risultato importante quello dell'Ardenza: il 2-2 imposto dal fanalino Livorno al Frasinone, infatti, proietta il Benevento di Filippo Inzaghi - vittorioso, tanto per cambiare, 2-1 a Perugia - a +20 dal secondo posto, ancora occupato dalla formazione ciociara. Vantaggio labronico con l'argentino Franco Ferrari, che di testa insacca su cross destro di Marras, il Frosinone pareggia al 31' sul tiro ravvicinato di Citro su suggerimento del solito Novakovich. E' proprio un tap in che, in seguito, al 5' della ripresa, riporta avanti i padroni di casa. Col giovane che consigliamo di seguire, Enrico Del Prato. Jolly difensivo classe 1999, fisico ed eclettico (può giocare sia da regista arretrato che da terzino destro), è un prodotto, guarda un po', dell'Atalanta (ed è pure nativo di Bergamo), che a inizio stagione l'ha girato in prestito al club amaranto. Del Prato, nell'occasione, è stato bravo a seguire fino all'ultimo l'iniziativa di Agazzi dalla mancina, per poi insaccare a due passi dalla porta. Tuttavia, questo non è servito a portare a casa l'intera posta in palio, per via del calcio di rigore trasformato al 69' dal grande ex Federico Dionisi.

Il momento social

Torna il sorriso in casa Pordenone. Dopo il successo esterno di Empoli, è tornato anche quello (2-1 con La Juve Stabia) tra le mura amiche della Dacia Arena, davanti al proprio pubblico. Lo stesso stadio in cui, in Serie A, è stata interdetta - per l'allerta Coronavirus - Udinese-Fiorentina. A voi le conclusioni...