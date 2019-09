L'Entella balza in testa, rigore al 93' e Frosinone ko; Ascoli e Cittadella ok

Con un rigore al 93' dell'ex Bologna Mancosu l'Entella supera il Frosinone e balza momentaneamente in testa alla classifica del campionato di serie B. Il Perugia infatti viene bloccato in casa sullo 0-0 dalla Juve Stabia, rimasta in 10 per l'espulsione di Mallamo all'87'.

Balzo dell'Ascoli che supera il Livorno 1-0 con rete di Gerbo al 43'. In coda il Cittadella supera per 2-0 il Trapani (reti di Celar al 46' e Diaw al 68') e conquista i suoi primi tre punti.