La VAR arriva anche in Serie B! Approvata con 19 voti su 20, si parte dalla stagione '20-'21

Dopo la Serie A, anche il campionato di Serie B - dalla prossima stagione - adotterà il sistema di revisione VAR per le gare della Regular Season. L’ha stabilito l’Assemblea della Lega Serie B dopo la votazione dei club: 19 voti a favore su 20. Il sistema verrà già testato durante la stagione in corso e verrà ufficializzato al termine del campionato durante le partite di playoff e playout.

" È solo una questione di tempi burocratici. [Mauro Balata] "

Una vera e propria vittoria per il Presidente Mauro Balata che si è sempre battuto per l’inserimento della VAR anche in Serie B dall’inizio del suo mandato. Così è stato anche se servirà attrezzare tutti gli impianti sportivi, ecco il perché si dovrà aspettare che il tutto sia attivo a partire dalla prossima stagione.