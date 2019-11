Lo Spezia stende il Frosinone, l'Ascoli piega il Cosenza in rimonta. Pari tra Cittadella e Pisa

Spezia-Frosinone 2-0

I gol della formazione ligure portano la firma di Gudjohnsen al 26' (deviazione da pochi passi su assist di Bidaoui) e dello Bidaoui che al 91' chiude i conti in contropiede depositando il pallone a porta vuota dopo avere saltato anche Bardi in dribbling. I ciociari cadono dopo una striscia di 7 risultati utili consecutivi.

Cittadella-Pisa 1-1

Sono gli ospiti in vantaggio al 44' con Pinato, che insacca di testa in tuffo su cross di Birindelli. Il pareggio dei veneti arriva al minuto 75' grazie a un calcio di rigore trasformato da Iori e concesso per un fallo di mano in area di Masucci.

Ascoli-Cosenza 3-2

Calabresi avanti sul 2-0 grazie alle reti di Riviere al 16' e Bruccini su rigore al 21'. La rimonta marchigiana si apre con un gol di Ninkovic che accorcia le distanze al 38'. Poi nella ripresa arriva la doppietta di Scamacca (71' e 89') che ribalta tutto e regala 3 punti preziosi ai bianconeri che salgono al sesto posto agganciando il Pescara a quota 20. Il Cosenza rimane terzultimo in piena zona retrocessione.