Nella giornata a porte chiuse, il Benevento cala il poker e il Cosenza richiama Bruccini e D'Orazio

I risultati della 28a giornata

sab. Cittadella-Pordenone 0-2 [17' Barison (P), 78' rig. Ciurria (P)]

sab. Empoli-Trapani 1-1 [45' Pettinari (T), 87' aut. Pagliarulo (T)]

sab. Frosinone-Cremonese 0-2 [13' Paragini (C), 50' Castagnetti (C)]

sab. Perugia-Salernitana 1-0 [22' Mazzocchi (P)]

sab. Venezia-Crotone 1-3 [12' e 47' Benali (C), 36' Marrone (V), 83' Caligara (V)]

sab. Pisa-Livorno 1-0 [63' Lisi (P)]

dom. Juve Stabia-Spezia 3-1 [24' Calò (J), 50' Forte (J), 57' rig. Ricci (S), 73' Bifulco (J)]

dom. Virtus Entella-Ascoli 3-0 [8' Paolucci (V), 13' Poli (V), 22' rig. G. De Luca (V)]

dom. Benevento-Pescara 4-0 [17' R. Insigne (B), 21' Sau (B), 33' Moncini (B), 71' Imporota (B)]

lun. Chievo-Cosenza 2-0 [32' Djordjevic (Ch), 91' Meggiorini (Ch)]

La classifica dopo la 28a giornata

Match of the day: Pisa-Livorno 1-0

Sia chiaro, una scelta non dovuta dal risultato (di misura), tanto meno dalla spettacolarità (discreta, ma nulla di eccezionale) della partita, peraltro malinconicamente a porte chiuse. Quanto perché di "grandi classici" il calcio italiano ha sempre bisogno e, ultimamente, un derby così sentito come Pisa-Livorno, non si è ripetuto spesso. Probabile anche che, data la disperata posizione in classifica dei labronici, ci vorrà del tempo per la disputa di nuove rivincite. Nel match di sabato dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, a decidere è l'esterno nerazzurro Francesco Lisi che, dalla sinistra, al 63', entra in area, sterza, e conclude con un bolide diretto nell'angolo più lontano. Pisa undicesimo a 36 punti, Livorno sempre più a picco a quota 18, a -6 dal penultimo posto e a -12 dal quartultimo.

Top: Benevento

Per sensibilizzare il mondo del calcio, nel match serale della domenica, il Pescara scende in campo con le mascherine, salvo poi toglierle al calcio d'inizio.

In partita, il Benevento si scatena anche senza pubblico: al 17' Roberto Insigne realizza con mancino ben calibrato sul palo più lontano. Fiorillo nuovamente battuto al 21': Bettella perde clamorosamente il pallone regalandolo proprio a Insigne, abile a favorire il colpo da biliardo di Sau al minuto 21. L'ex SPAL Moncini, al 33', cala il tris con un'imperiosa incornata sul perfetto cross dalla mancina di Improta. A chiudere i conti pensa proprio Improta, che scambia lungo con Insigne, prima di insaccare sottoporta restituendo al Pescara il poker subito nella gara di andata. I sanniti, a 69 punti, mantengono il +20 sul secondo posto, occupato dal Crotone.

Flop: Frosinone

Il Frosinone perde colpi: dopo le sei vittorie consecutive e il pari (2-2) contro il fanalino Livorno, arriva anche il disco rosso interno imposto dalla Cremonese - alla prima partita di mister Pierpaolo Bisoli - per 2-0. Allo "Stirpe". Secondo gol consecutivo di Vittorio Parigini, che al 13' approfitta di una pessima uscita di Bardi, per insaccare di testa. A inizio secondo tempo, Castagnetti - con con un sinistro "alla Beckham" da centrocampo - fissa il punteggio sul 2-0 per i grigiorossi pescando nuovamente Bardi "a farfalle". Grigiorossi che si portano a -2 dall'uscita dai playout. Ciociari terzi a 47, sempre a -2, ma dalla zona promozione diretta.

Il consiglio per gli acquisti: Fabrizio Caligara (Venezia)

E' l'unica soddisfazione al termine di una sconfitta interna rovinosa, imposta dal Crotone, trascinato dalla doppietta di Benali. Sullo 0-3, a pochi minuti dal 90', arriva per il Venezia il supergol (un potentissimo sinistro dalla lunga distanza) del centrocampista classe 2000 di Borgomanero Fabrizio Caligara, formatosi tra Inter, Pro Vercelli e Juventus ma ora di proprietà del Cagliari, che dopo l'esperienza in Serie C con l'Olbia, lo ha mandato a farsi le ossa in laguna. Si tratta del suo primo centro tra i professionisti di un giovane con tante frecce nella propria faretra.

Il momento social

"La Societá Cosenza Calcio, in merito alla mancata partecipazione alla trasferta di Verona da parte dei calciatori Sig. Mirko Bruccini e Sig. Tommaso D’Orazio, i quali, pur regolarmente convocati per la partita Chievo – Cosenza hanno rifiutato di imbarcarsi con il resto dei componenti della squadra e dello staff, si riserva di assumere nei riguardi dei predetti tesserati ogni più opportuna iniziativa". Questo il comunicato ufficiale con cui il Cosenza ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei due giocatori che hanno deciso di non prendere parte alla trasferta di Verona, per i timori legati all'emergenza Coronavirus. Una presa di posizione, quella del club silano, criticata da molti dei suoi stessi tifosi. Per la cronaca, nel posticipo della 28esima giornata, il Chievo si è imposto 2-0 con gli acuti di Djordjevic (staffilata mancina al 32') e Meggiorini (al 91' su disastro della difesa calabrese).