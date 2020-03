Paradosso Serie B: giocano tutte, anche Cittadella-Cremonese; Benevento e Frosinone al top

I risultati della 26a giornata

ven. Virtus Entella-Crotone 1-2 [10' Armenteros (C), 83' Simy (C), 95' Pellizzer (V)]

sab. Benevento-Spezia 3-1 [15' Gyasi (S), 66' Improta (B), 76' Moncini (B), 89' Viola (B)]

sab. Cittadella-Cremonese 0-0

sab. Empoli-Pordenone 0-1 [32' Bocalon (P)]

sab. Juve Stabia-Trapani [30' Pettinari (T), 53' rig. Taugourdeau (T), 67' Tonucci (J), 81' rig. Forte (J)]

sab. Pisa-Perugia 1-0 [54' Vido (Pi)]

sab. Venezia-Cosenza 1-1 [38' Longo (V), 61' Machach (C)]

sab. Chievo-Livorno 0-1 [57' Ferrari (L)]

Sconfitta letale, contro il fanalino di coda Livorno, per mister Michele Marcolini, esonerato dal Chievo. Al suo posto, arriva Alfredo Aglietti, che l'anno scorso portò - sempre da subentrato - l'Hellas Verona in Serie A.

sab. Frosinone-Salernitana 1-0 [Novakovich (F)]

dom. Pescara-Ascoli 2-1 [43' Busellato (P), 45'+2 Morosini (A), 80' Memushaj (P)]

La classifica dopo la 26a giornata

Match of the day: Benevento-Spezia 3-1

Al Benevento riesce anche di battere lo Spezia, una delle formazioni più in forma in questa fase di campionato. Liguri tuttavia in vantaggio al quarto d'ora col solito Gyasi, abile a seguire con velocità e attenzione l'involata sulla destra di Ricci e a insaccare una volta chiamato in caus. Poi, però, gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Luca Mora e, nella ripresa, i sanniti attuano la rimonta: prima con il gol del subentrato Improta, al termine di un batti e ribatti in area spezzina, poi - al 76' - con l'ex SPAL e Cittadella Moncini, con un colpo di testa in tuffo che piega le mani a Scuffet sul cross teso dalla sinistra dello stesso Improta. Infine, all'89', con l'assolo di Viola: 3-1 e Benevento sempre primo a +17 con 63 punti.

Top: Frosinone

Non insegue più il Benevento ma il Frosinone vuole saldare (con 46 punti) la propria posizione al secondo posto di graduatoria, nonostante il Crotone - vittorioso 2-1 a Chiavari contro la Virtus Entella - resti alle calcagna dei ciociari a -3. Allo "Stirpe" contro la Salernitana (l'altro big-match di giornata) arriva la sesta vittoria consecutiva, la quinta di fila senza subire gol: un 1-0 che porta la firma del solito Andrija Novakovich. Dello statunitense il colpo di testa, su assist mancino di Haas, con palla che dà un pacino al secondo palo prima di insaccarsi.

Flop: Ascoli

Appea quattro punti in sette partiti. Neanche la campagna acquisti invernale ha funzionato per un Ascoli costruito per lottare quanto meno per la zona playoff (si sognava di competere anche per la promozione diretta), e invece ufficialmente invischiato in quella playout. Il cambio di guida tecnica con l'avvicendamento tra Paolo Zanetti e Roberto Stellone, non ha portato i frutti desiderati e, dopo l'ennesima sconfitta - maturata per 2-1 al "Cornacchia-Adriatico" di Pescara contro la band di Legrottaglie in cui spicca il destro a giro-capolavoro di Ledian Memushaj - alla squadra marchigiana è stato subito imposto il ritiro.

Pescara-Ascoli, Serie B 2019-2020: al centro, in maglia biancazzurra, Ledian Memushaj (Pescara) (Imago)Imago

Il consiglio per gli acquisti: Zinédine Machach (Cosenza)

Prima gioia italiana per il centrocampista franco-marocchino (classe 1996) di proprietà del Napoli Zinédine Machach, dopo le poco proficue esperienze (sempre in prestito) con Carpi e Crotone. L'ex Tolosa, schierato in una veste più offensiva da mister Pillon, porta un punto prezioso in casa silana con un'azione insistita, un batti e ribatti ingaggiato e vinto al 61' della sfida esterna al Venezia, con il portiere avversario Pomini. Al "Penzo" finisce 1-1.

Venezia-Cosenza, Serie B 2019-2020: Zinédin Machach (Cosenza) esulta dopo il gol dell'1-1 (Imago)Imago

