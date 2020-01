Il 2020 in Serie B si apre con un ritorno destinato a destare curiosità e a far la gioia dei tifosi romantici. Il Perugia per sostituire l’esonerato Massimo Oddo, sollevato insieme al suo staff dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative, ripartirà da Serse Cosmi, il 61enne tecnico umbro che fra il 2000 e il 2004 ha guidato il Grifo a tre salvezze e alla conquista di una Coppa Intertoto che ha garantito al Perugia, l’ultima storica qualificazione in Coppa Uefa nella stagione 2003-2004, annata chiusa con la retrocessione in Serie B, dopo la beffarda sconfitta nello spareggio salvezza/promozione contro la Fiorentina. In questa seconda avventura a Perugia, Cosmi sarà affiancato da un altro grande ex Fabio Bazzani, il bomber di quel Perugia che nei primi anni del nuovo millennio si tolse il lusso di espugnare il Milan a San Siro e di scrivere alcune delle pagine più esaltanti della storia recente del club umbro.

Uno striscione al Curi dedicato a Serse Cosmi, Getty ImagesLaPresse

"L’Uomo del Fiume" torna a casa...

Quasi 20 anni dopo “L’Uomo del Fiume”, torna a sedersi sulla panchina che gli ha regalato più gioie sul campo e anche popolarità mediatica, grazie alla mitica imitazione di Maurizio Crozza nel programma cult “Mai dire Gol”. Per Cosmi il ritorno a Perugia rappresenta una bella sfida e anche un’ottima chance per provare a riaffacciarsi nel calcio che conta.

Partita con l’ambizione di provare a centrare quella promozione in Serie A, sempre sfuggita nelle ultime tre annate in cui i biancorossi hanno sempre centrato il traguardo dei playoff, il Perugia ha finora deluso le attese chiudendo l’andata in ottava posizione a 19 lunghezze dal Benevento capolista e a 7 punti dal Pordenone secondo. Risultati al di sotto delle aspettative del patron Santopadre che ha deciso per il ribaltone in panchina e per questa scelta romantica. Il ritorno di Cosmi - che è reduce dalla breve e sfortunata parentesi a Venezia chiusa con una retrocessione sul campo maturata nella finale playout ai rigori contro la Salernitana – è destinato a riaccendere l’entusiasmo della piazza. Se quest’entusiasmo genererà anche risultati sul campo vedremo ma certamente ora c’è un motivo in più per seguire il campionato cadetto.