Provedel come Brignoli! Gol del portiere al 95', la Juve Stabia strappa il 2-2 sul campo dell'Ascoli

Eroe di giornata, in una veste tutta nuova. Ivan Provedel ricorderà per sempre la sera del 7 febbraio 2020, quella in cui ha svestito i panni del portiere per indossare il mantello da goleador e timbrare il pareggio per la sua Juve Stabia all'ultimo minuto della sfida con l'Ascoli. Nell'anticipo del 23esimo turno di Serie B, finisce con un 2-2 acciuffato per i capelli da parte della squadra campana: un punto d'oro che vale tantissimo nella lotta salvezza e che, per come è arrivato, può portare in dote una grande botta di autostima. Quella che ha travolto di certo Provedel, incredulo a fine partita.

" Ero andato a saltare anche in precedenza, ho cercato di dare una mano: ho visto la palla in zona, ho provato a prenderla e credo di avercela fatta. Non ho capito più niente, segnare non è un sogno ma una chicca, un bel ricordo che mi porterò dietro: la cosa più importante è il punto che riusciamo a portare a casa, dopo una prestazione del genere perdere sarebbe stato un peccato. La dedica per il gol va ai miei compagni, alla mia ragazza, ai miei amici e a mia madre [Ivan Provedel] "

L'Ascoli si era portato due volte in vantaggio: al 10' con Scamacca e all'82' con Ninkovic, in mezzo il pari su rigore di Forte. Prima dell'insolito epilogo firmato Provedel. Una prodezza di testa che a tanti ha riportato alla mente il gol di Alberto Brignoli, ultimo portiere a riuscire nell'impresa in ordine cronologico. In Benevento-Milan, era la stagione 2017/18. Entrambi ex Perugia, compagni di squadra a Empoli fino a questo gennaio, quando Provedel ha cambiato casacca per rilanciarsi dopo aver fatto secondo al collega. Che dite, ci è riuscito?