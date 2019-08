Salernitana, Perugia ad Entella a punteggio pieno

Benevento Cittadella 4-1

Buona la prima casalinga per Pippo Inzaghi sulla panchina del Benevento. Dopo il pareggio per 0-0 a Pisa, i giallorossi campani hanno travolto il Cittadella per 4-1 al Ciro Vigorito nell'anticipo della 2/a giornata del campionato di Serie B. Era la rivincita della semifinale playoff dello scorso anno, quando i veneti a sorpresa eliminarono i campani allenati da Cristian Bucchi. Oggi non c'è stata partita: Benevento in vantaggio al 28' grazie ad un autogol di Ghringhelli provato dal neo acquisto Sau, il raddoppio al 52' di Cristian Maggio. Al 58' Roberto Insigne firma il 3-0 su assist di Sau, mentre all'81' Diaw accorcia le distanze per il Cittadella. All'83' il bomber Coda firma il poker per il Benevento con uno splendido gol di destro al volo in diagonale.

Spezia Crotone 1-2

Il Crotone si impone per 2-1 a La Spezia nell'altro anticipo della 2/a giornata del campionato di Serie B. Per i calabresi doppietta del bomber Simy, su rigore al 24' e al 29'. Non basta allo Spezia il gol di Federico Ricci al 44'.

Gli altri risultati della serata

Quattro le partite giocate questa sera, valide per la 2/a giornata del campionato di Serie B. Vincono Salernitana, Entella e Perugia che restano al comando della classifica a punteggio pieno. I campani passano in casa del Cosenza con un gol di Firenze al 47'. L'Entella espugna il campo della Cremonese, gol di Schenetti al 23'. Vittoria esterna anche per il Perugia, 1-0 a Livorno con rete di Iemmello. I padroni di casa sbagliano un rigore con Mazzeo. Umbri in dieci per l'espulsione di Kouan nel finale. Vince in trasferta, infine, anche il Venezia per 1-0 a Trapani con gol del solito Bocalon.