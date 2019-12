I risultati della 19a giornata

Pescara-Chievo 0-0

Cittadella-Virtus Entella 1-3 [12' aut. Frare (V), 67' Chiosa (V), 84' Proia (C), 90' M. De Luca (V)]

Crotone-Trapani 3-0 [48' Messias (C), 78' Mazzotta (C), 83' rig. Simy (C)]

Juve Stabia-Cosenza 1-0 [90' rig. Forte (J)]

Perugia-Venezia 0-1 [25' Montalto (V)]

Pisa-Frosinone 0-0

Pordenone-Cremonese 1-0 [10' Ciurria (P)]

Spezia -Salernitana 2-1 [5' Ragusa (Sp), 83' Gyasi (Sp), 85' Jallow (Sa)]

Benevento-Ascoli 4-0 [33' Tuia (B), 65', 91' e 94' Sau (B)]

Empoli-Livorno 1-1 [19' rig. Marras (L), 23' Mancuso (E)]

NB - La Serie B tornerà in campo nelle date del 17-18-19-20 gennaio per la prima giornata di ritorno.

Match of the day: Benevento-Ascoli 4-0

Il Benevento di Pippo Inzaghi vince 4-0 contro l'Ascoli infrangendo ogni record: 46 punti dopo 19 partite. Mai nessuno, dalla stagione 1994/95, ne aveva conquistati tanti nell'era dei tre punti in Serie B (traguardo già infranto a quota 43 dopo 18 turni), nemmeno la Juventus 2006-2007 (44). Ascoli volitivo e convinto, in attacco, nella prima parte della gara con un gol annullato di Da Cruz al 18' per un tocco di mano prima della conclusione vincente. Il difensore Alessandro Tuia segna di nuovo, dopo la partita col Chievo, al 33' ancora in elevazione e su punizione di Kragl. Poi, nella ripresa, si scatena Marco Sau (straordinario il 2-0, di tacco) che fa tripletta trascinato dagli scatenati Viola e Letizia, calando il poker complessivo. Oltre ai record, il Benevento (appena 9 reti subite in tutto il girone di andata) mantiene il +12 sul secondo posto.

Top: Juve Stabia

Chiusura di anno solare spettacolare per le Vespe, che al termine di uno scontro-salvezza tiratissimo contro il Cosenza, vincono 1-0 grazie a un rigore trasformato al 90' dal solito Francesco Forte e assegnato per un tocco col braccio in area di Anibal Capela sul tiro a botta sicura di Bright Addae. Dieci punti nelle ultime 4 partite tirano fuori la formazione di Caserta (a quota 24) perfino dalla zona playout.

Flop: Cittadella

I veneti sprecano una ghiotta opportunità per chiudere l'anno al terzo posto in solitaria. Invece, dopo la sconfitta interna per 3-1 contro la Virtus Entella, viene raggiunto al quarto posto proprio dai liguri a 29 punti. Una clamorosa autorete al 12' di Frere (con il compagno Benedetti che gli calcia addosso un pallone, poi insaccatosi, dopo un'incursione di Giuseppe De Luca), viene bissata al 67' dal difensore Marco Chiosa, in tuffo di testa su assist dalla destra di Toscano. Il Cittadella accorcia le distanze all'84' con Proia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi però Manuel De Luca chiude i conti sull'1-3 in contropiede al 90'.

Il consiglio per gli acquisti: Patrick Ciurria (Pordenone)

Lanciato dallo Spezia in Serie B nella stagione 2015-2016, l'esterno d'attacco (o seconda punta) classe 1995 Patrick Ciurria si è poi fatto le ossa in Lega Pro con le maglie di Alto Adige e, per l'appunto, Pordenone. E' lui il grande protagonista della fondamentale vittoria odierna, 1-0 al "Friuli", contro la Cremonese: acuto arrivato dopo 10' con un mancino da fuori area al fulmicotone, imparabile per il povero Agazzi. E' nativo di Sassuolo club che notoriamente scova e lancia nuovi talenti: ebbene, che possa essere, per il prossimo anno, una buona idea per la società emiliana dalle eguali tinte cromatiche?

Il momento social

Dopo un'incredibile storia di calcio proletario e assurda burocrazia, ecco il primo, meritatissimo gol in carriera dell'attaccante brasiliano del Crotone Junior Messias. Pitagorici che chiudono il 2019 al terzo posto a 31 punti grazie alla vittoria per 3-0 sul Trapani di Fabrizio Castori.