Nell'anticipo del 16esimo turno di Serie B, grande sorpresa allo stadio Bentegodi di Verona, anche per come si era messa la partita tra Chievo e Juve Stabia. Finisce 3-2 per i campani, che reagiscono al doppio svantaggio firmato da Rigione (26') e Pucciarelli (32'), e ribaltano i padroni di casa con il gol di Addae (49') e due rigori segnati da Forte (76' e 91'). Inutile l'assalto finale del Chievo, che rimane quarto a -10 dal Benevento.