Il coronavirus ha messo in ginocchio tanti club in Italia, per non dire quasi tutti... Ora scattono delle misure straordinarie per evitare una crisi finanziaria e, attraverso un comunicato, l'Ascoli ha reso noto la risoluzione unilaterale del contratto di Roberto Stellone e del suo intero staff tecnico. Il perché? Per intervenuta eccessiva onerosità in relazione alla durata dei rispettivi contratti, dice il comunicato del club.

Stellone, arrivato a febbraio per sostituire Paolo Zanetti alla guida dei marchigiani, finisce così la sua esperienza ad Ascoli per volere del suo stesso club, soprattutto in considerazione del mancato accordo precedente in cui si chiedeva a Stellone di risolvere il contratto consensualmente, con un accordo transattivo.

La squadra, intanto, è stata affidata a Guillermo Abascal, che già era stato allenatore una volta esonerato Paolo Zanetti, in attesa di capire quando si riprenderà e se si riprenderà.