Benevento-Virtus Entella 1-1 (20’ Kragl, 83’ Sernicola)

Il Benevento di Pippo Inzaghi non va oltre l'1-1 in casa contro la Virtus Entella, nella 6/a giornata di Serie B. Sanniti in vantaggio nel primo tempo con Kragl al 20', il pareggio ligure all'83' con Sernicola in mischia. In classifica, Benevento terzo con 12 punti (-2 sall'Empoli capolista) seguito proprio dall'Entella a quota 11 insieme a Crotone e Perugia.

Chievo-Pordenone 1-1 (10’ Strizzolo, 54’ Segre)

Chievo e Pordenone hanno pareggiato 1-1 in una partita valida per la 6/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio con Strizzolo al 10', il pareggio dei clivensi al 54' con Segre. Pordenone in nove per le espulsioni di Strizzolo e Chiaretti per doppia ammonizione nella ripresa. In classifica Pordenone a quota 8, Chievo a 7.

Spezia-Trapani 2-4 (19’ Nzola, 34’ Luperini, 41’, 60’ Pettinari; 39’ Ragusa, 74’ Bartolomei)

Il Trapani travolge per 4-2 lo Spezia in trasferta, nella 6/a giornata di Serie B. Per i siciliani a segno nel primo tempo Nzola al 19', Luperini al 34' e Pettinari al 41'. Di Ragusa la rete ligure al 39'. Nella ripresa ancora Pettinari firma il poker per il Trapani al 60', Bartolomei accorcia le distanze per lo Spezia al 74'. In classifica, il Trapani con la prima vittoria stagionale aggancia proprio lo Spezia a quota 4 punti nelle zone basse.