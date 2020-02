Spezia: il quinto hurrà di fila vale il 2° posto e i sogni di gloria; il Benevento mantiene il +17

I risultati della 24a giornata

ven. Pescara-Cittadella 1-2 [6’ Diaw (C), 22’ Zappa (P), 75’ rig. Iori (C)]

sab. Benevento-Pordenone 2-1 [37’ Viola (B), 60’ Insigne (B), 91’ Bocalon (P)]

sab. Juve Stabia-Crotone 3-2 [14’ Forte (J), 24’ Armenteros (C), 34’ Benali (C), 37’ Calo (J), 89’ Addae (J)]

sab. Livorno-Cosenza 0-3 [30’ e 32’ Asencio (C), 43’ Bruccini (C)]

sab. Venezia-Virtus Entella 2-2 [9’ rig. Longo (V), 29’ rig. G. De Luca (E), 78’ Aramu (V), 93’ Mancosu (E)]

sab. Spezia-Ascoli 3-1 [30’ Morosini (A), 66’ Mastinu (S), 74’ Gyasi (S), 86’ Nzola (S)]

dom. Cremonese-Trapani 5-0 [11’ e 15’ Palombi (C), 54’ Gaetano (C), 76’ rig. Piccolo (C), 80’ Migliore (C)]

dom. Frosinone-Perugia 1-0 [65’ Rohdén (F)]

dom. Empoli-Pisa 2-1 [28’ Masucci (P), 69’ Frattesi (E), 96’ Tutino (E)]

lun. Chievo-Salernitana 2-0 [28' rig. Giaccherini (C), 70' Giaccherini (C)]

La classifica dopo la 24a giornata

Match of the day: Juve Stabia-Crotone 3-2

Sorpasso e controsorpasso. Delle tante, divertenti partite della 24esima giornata di Serie B, abbiamo scelto forse la più avvincente. E che attesta, di fatto, l'incredibile onda di entusiasmo che ha travolto Castellammare. La Juve Stabia ha ormai detto addio alla lotta salvezza e, oggi, ragionevolmente, comincia a sognare un posto al sole, in zona playoff. Questo grazie alla sorprendente vittoria sul Crotone, tra i team maggiormente accreditati per la conquista del secondo posto. Vespe in vantaggio al 14' col solito acuto di Francesco Forte, abile a battere Cordaz in acrobazia sul corner di Giacomo Calò. Il Crotone sale la china e la ribalta. Prima con l'ex Benevento Armenteros, abile a trovare l'inserimento vincente sull'invito di tacco di Simy, poi con Benali, che al 35' insacca sugli sviluppi di una palla vagante in area, precedentemente scodellata da Gerbo in campanile. Già al 37', Calò ristabilisce la parità con un calcio di punizione magistralmente trasformato all'incrocio dei pali. Il piede caldo del numero 5 gialloblù è decisivo anche all'89', sempre su calcio d'angolo, da dove innesca il colpo di testa imparabile di Bright Addae, che segna il gol dell'ex e fa 3-2. Juve Stabia a 32 punti, a -3 dalla zona playoff. Il Crotone resta fermo a quota 37.

Top: Spezia

A proposto di sogni. Atmosfera magica al "Picco" di La Spezia, in qui gli Aquilotti si sono imposti 3-1 anche contro l'Ascoli. E in rimonta, mettendo a segno la quinta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime sette gare, in cui la formazione di Vincenzo Italiano ha conquistato 19 punti dei 21 a disposizione con una striscia positiva che dura ormai da 11 incontri. Numeri che hanno portato i liguri a scalare posizioni su posizioni in graduatorie sino ad agganciare (anche grazie al 3-2 nel recupero di martedì scorso) il secondo posto a 40 punti. Grande protagonista della vittoria sul Picchio (in vantaggio con Morosini ma sotto di un uomo per l'espulsione di Troiano), il centrocampista Paolo Bartolomei, autore di tutti e tre gli assist vincenti, per i colpi di testa di Mastinu e Gyasi e per il sinistro sul palo più lontano di M'Bala Nzola.

Spezia-Ascoli, Serie B 2019-2030: M'Bala Nzola (Spezia) esulta dopo il gol del definitivo 3-1 (Imago)Imago

Flop: Perugia

Il Perugia di Serse Cosmi, per quanto "romantico", continua a non convincere. Dopo lo 0-3 interno contro lo Spezia, arriva un'altra sconfitta, quella di misura allo "Stirpe" contro il Frosinone dell'ex tecnico degli umbri Alessandro Nesta, che si toglie uno scomodo sassolino dalla scarpa. A decidere l'incontro, una rasoiata imprendibile dello svedese Marcus Rohdén, che risolve un batti e ribatti innescato da un tiro dalla bandierina. Ciociari al secondo posto in coabitazione con lo Spezia a 40 punti.

Il consiglio per gli acquisti: Gianluca Gaetano (Cremonese)

Prestazione travolgente per Gianluca Gaetano, il gioiello classe 2000 del Napoli in prestito alla Cremonese. Nella straripante vittoria per 5-0 dei grigiorossi sul Trapani, il centrocampista di Cimitile (schierato da ala destra offensiva da mister Rastelli) è stato autore dell'assist per il primo gol di Palombi (che ha stappato il match all'11') e autore del momentaneo 3-0, siglato con un bell'inserimento dalle retrovie sulla volée di Migliore.

Il momento social

Giornata da incorniciare per Raúl Asencio: due gol, il secondo dei quali con una spettacolare bicicletta in area di rigore. Il Cosenza sorride anche con la rete di Bruccini per il definitivo 3-0 conquistato a Livorno con cui si tiene agganciata al treno che porta ai playout. Paragonato a Tomáš Skuhravý dal suo ex allenatore Walter Novellino e accostato anche a Fernando Torres, l'attaccante spagnolo Asencio - classe 1998 - è in prestito ai Lupi dal Genoa, che nel 2015 lo scovò a 17 anni nel club iberico dilettantistico del Burriana. Nato a Vila-Real, ha origini brasiliane per via della madre. Ha anche praticato pugilato, sport di cui il padre è stato professionista. Il fisico - oltre alla tecnica - di certo non gli manca.