I risultati della 17a giornata

ven. Spezia-Cremonese (rinviata causa maltempo)

sab. Benevento-Frosinone 1-0 [21' rig. Viola (B)]

sab. Cittadella-Chievo 1-1 [31' aut. Cotali (Ci), 61' Vignato (Ch)]

sab. Crotone-Livorno 2-1 [12' Marras (L), 23' Cuomo (C), 26' Crociata (C)]

sab. Empoli-Salernitana 1-1 [38' Lombardi (S), 45'+1 La Gumina (E)]

sab. Juve Stabia-Venezia 2-0 [1' Bifullco (J), 62' Forte (J)]

sab. Perugia-Virtus Entella 2-0 [61' Capone (P), 94' Iemmello (P)]

dom. Pescara-Trapani 1-1 [30' Taugourdeau (T), 42' M. Ciofani (P)]

dom. Pisa-Cosenza 1-3 [27' e 45'+2 Rivière (C), 40' Broh (C), 67' Birindelli (P)]

dom. Pordenone-Ascoli [33' Burrai (P), 37' Strizzolo (P), 90' Cavion (A)]

La classifica dopo la 17a giornata

Match of the day: Pisa-Cosenza 1-3

Colpo salvezza del Cosenza a Pisa. Il team di Braglia chiude i conti già nel primo tempo con la doppietta del solito Emmanuel Rivière. L'ex attaccante di Metz, Osasuna e Newcastle segna al 27' (con una conclusione dal limite) e al 47', con un'azione in rapidità partita dalla sinistra. In mezzo, l'acuto di Broh al 40' con una conclusione al fulmicotone dai venti metri, sempre ispirata da un tocco di Rivière. Nella ripresa, i toscani accorciano le distanze con Birindelli (67') e sbagliano un rigore con Moscardelli (71'). Nel finale, espulso Marin. Cosenza terzultimo a quota 17 e che torna così in corsa nella bagarre playout con un successo che mancava dallo scorso 4 novembre; il Pisa, invece, resta fermo a quota 23.

Top: Benevento

Prosegue indisturbato il cammino record del Benevento di Filippo Inzaghi, che sconfigge anche una delle formazioni più informa del campionato, il Frosinone terza forza del torneo. Decisivo, ancora una volta, il centrocampista dai piedi fatati Nicolas Viola, che al 21' trasforma un rigore assegnatoper un fallo di mano commesso da Capuano in area ciociara. Match caratterizzato da un guasto all'impianto di illuminazione e da un infortunio del direttore di gara ma che, grazie all'1-0 conclusivo, garantisce ai sanniti un Natale a + 9 sulla diretta inseguitrice, il Pordenone, vittorioso 2-1 nel posticipo contro l'Ascoli. Difesa giallorossa che resta tra le migliori d'Europa con soli 8 reti subite.

I numeri da record del Benevento di Pippo Inzaghi, campione d'inverno

40 punti in 17 giornate 14 punti di margine sulla 3a Miglior difesa (8 reti subite) Miglior attacco (28 reti fatte) 25 punti su 27 al "Ciro Vigorito" (8 W e 1 pareggio) 12 clean sheet (5 nelle ultime 5 gare) Montipò non subisce gol da 512'

Flop: Venezia

Per il Venezia di mister Dionisi, quinta giornata senza vittoria, che manca dallo scorso 9 novembre (1-0 contro il Livorno). Sabato pomeriggio, sconfitta al "Romeo Menti" di Castellammare, in cui la Juve Stabbia s'impone 2-0: gol lampo dopo appena 12 secondi di gioco con Alfredo Bifulco, abile a insaccare di testa su cross di Roberto Vitiello. Il sinistro di Forte, al minuto 62, fissa il raddoppio e il risultato definitivo. Le Vespe bissano così la vittoria di Verona contro il Chievo e puntano a uscire eroicamente dalla zona playout.

Il consiglio per gli acquisti: Emanuel Vignato (Chievo)

Il suo talento era già stato svelato l'anno scorso in Serie A. E non è un caso che il Barcellona lo tenga d'occhio insieme al fratello Samuel (classe 2004). Ebbene, il trequartista italo-brasiliano Emanuel Vignato (classe 2000) sta crescendo, e pure bene, in quest'anno di cadetteria, buono a farsi le ossa. Sabato, il gol che ha consegnato il pareggio (1-1) ai clivensi al "Tombolato" di Cittadella: il talentino gialloblù, al minuto 61, rientra dalla sinistra e con un preciso rasoterra beffa l'estremo difensore avversario Paleari.

Cittadella-Chievo, Serie B 2019-2020: Emanuel Vignato (Chievo) esulta dopo il gol dell'1-1 (LaPresse)LaPresse

