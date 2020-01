Tacopina chiama De Rossi al Venezia: "Non può ritirarsi senza prima aver giocato qui"

Siamo ancora nei termini della 'boutade', ma da qualche ora il nome di Daniele De Rossi viene accostato a quello del Venezia. Questo, dopo le recenti parole del presidenti degli arancioneroverdi Joe Tacopina, rilasciate a DAZN:

" Daniele? Lo sento ancora e spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato in questa squadra. Chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia? "

2019, Joe Tacopina, presidente del Venezia

Pazza idea De Rossi in laguna

Una comparsata in Serie B, secondo il progetto di Tacopina, permetterebbe di riaccendere i riflettori del grande calcio sul club lagunare, attualmente impegnato in una difficile corsa salvezza in Serie B. Inoltre, il merchandising "esploderebbe" grazie all'arrivo dell'ex giocatore di Roma, Boca Juniors e Nazionale. Certamente, a Venezia, De Rossi sarebbe più vicino alla propria famiglia, che vive a Roma, rispetto a quanto non lo fosse a Buenos Aires.

Per ora, solo una butade?

L'appello dell'avvocato italo-statunitense cadrà molto probabilmente nel vuoto: De Rossi è infatti già concentrato alla sua prossima vita professionale nel mondo del calcio, che lo porterà - per suo desiderio - a interpretare la figura dell'allenatore.