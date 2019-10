Forse ve lo ricorderete, in occasione degli ultimi Mondiali di calcio in Russia era diventato virale lo scatto dello spogliatoio del Giappone lasciato lindo e profumato dalla squadra dopo l'eliminazione per mano del Belgio. Lezioni di civiltà come questa, però, sono assolutamente vane se non replicate e prese ad esempio. Anche se il palcoscenico non è dello stesso calibro, in Serie C ci ha pensato la Virtus Verona a meritarsi un applauso simbolico per un gesto simile. Dopo la partita vinta 2-1 contro il Rimini in trasferta, la formazione veneta ci ha tenuto a ripulire da ogni tipo di rifiuto lo spogliatoio dello stadio Romeo Neri: niente di speciale direte, ma oggi come oggi è un comportamento che rientra sicuramente nella sfera dello straordinario.

Con un comunicato il Rimini F.C. ha voluto ringraziare pubblicamente gli avversari per il gesto per nulla scontato: