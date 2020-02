Chiamarla Calcettopoli è certamente una forzatura, un'esagerazione. Ma senza dubbio quella che sta interessando la Divisione Calcio a 5 in queste ore non può che essere definita una vera e propria bufera. La pietra dello scandalo è la registrazione di una telefonata tra il presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro, e il patron del Latina, Gianluca La Starza. Nel corso della telefonata Montemurro dà a La Starza un'informazione riservata, ovvero l'imminente esclusione del campionato di Serie A di una squadra, il Maritime, preannunciando una decisione in tal merito da parte della Covisod, la società che valuta la regolarità delle procedure di iscrizione.

Una volta venuto a conoscenza dell'informazione - e questo è il passaggio chiave della telefonata - La Sterza manifesta l'intenzione di ricambiare il favore a Montemurro e, nel farlo, parla espressamente di "quel regalo". "Fai l'estate e ti faccio quel regalo - la trascrizione della telefonata -. Posso ricambiare in quel modo. Carina, carina, poi quando la vedi mi dirai se è carina. Poi è una donna pure inteligente eh. Dai così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da queste parti". "Va benissimo", la risposta di Montemurro.

La Sterza: "Non ho violato le regole"

A dare una versione diversa dei fatti ci ha pensato lo stesso La Sterza in una dichiarazione apparsa su Latina Oggi.