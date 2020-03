Spadafora dice sì al CONI per la sospensione dello Sport fino al 3 aprile: "A lavoro per il Decreto"

Il CONI chiama, il Governo risponde. Non si è fatta attendere la risposta di Vincenzo Spadafora, Ministro dello sport per il Governo Conte, che ha saluto con soddisfazione l'esito dell'incontro tra il CONI e i presidenti di tutte le Federazioni. Fermarsi è la scelta più giusta secondo il Ministro e, ora, in tempi brevi arriverà il nuovo Decreto che ufficializzerà la sospensione di tutte le manifestazioni sportive fino a venerdì 3 aprile 2020.

" Ho appreso con piacere l’esito dell’incontro svoltosi oggi al Foro Italico con il presidente del CONI, Giovanni Malagò e i presidenti delle Federazioni degli Sport di squadra. Ringrazio tutti per la serietà, la collaborazione e la presa di coscienza della gravità della situazione "

Quando arriverà il nuovo decreto?

" Sono già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani "