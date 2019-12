Spagna: nuovo esordio per Luis Enrique contro l'Olanda il 29 marzo

Per il suo ritorno sulla panchina della Spagna, Luis Enrique guiderà la Roja in amichevole contro l'Olanda il 29 marzo 2020 alle 19.00 GMT alla Johan Cruijff-Arena di Amsterdam. Lo ha annunciato la Federazione spagnola (RFEF) sul suo sito web. Sarà questa l'ultimo test prima di Euro 2020. Luis Enrique è tornato alla guida della Spagna il 19 novembre, dopo che aveva lasciato il posto al suo vice Robert Moreno (poi esonerato), per stare vicino alla piccola figlia malata Xana (morta alla fine di agosto a nove anni di cancro alle ossa).