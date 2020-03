Spunta il tricolore a Wembley, bel messaggio dall'Inghilterra: "Forza, Italia"

Splendido gesto della Football Association a sostegno dell'Italia. In occasione dell'amichevole Inghilterra-Italia annullata per l'ovvia emergenza coronavirus, la Federazione inglese ha deciso di illuminare con il tricolore italiano l’arco dello Stadio di Wembley per 90’, quelli che avrebbero visto di fronte le squadre di Southgate e Mancini.

Nello stesso momento il maxischermo di fronte la Olympic Way accompagna l’iniziativa con un messaggio di solidarietà all’Italia: “Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti”.

L'account ufficiale della nazionale dell'Inghilterra ha poi twittato un bel messaggio di sostegno: "Azzurri, non staremo condividendo il campo di gioco, ma siamo fianco a fianco e uniti in questo momento difficile".

Pronta la risposta dell'account dell'Italia: "Ben detto Inghilterra, grazie. Vinceremo questa partita insieme".