Stadio Maracanà ospiterà finale Coppa Libertadores 2020

L'iconico stadio Maracana di Rio de Janeiro è stato scelto per ospitare la finale della Coppa Libertadores del prossimo anno. Lo ha annunciato la CONMEBOL, l'organo di governo del calcio sudamericano. L'arena più famosa del mondo ha battuto la concorrenza di altri sette stadi - cinque dei quali in Brasile - dopo aver ospitato in estate anche la finale della Coppa America vinta dal Brasile sul Perù 3-1. La finale di Libertadores di quest'anno si giocherà nella capitale cilena di Santiago, il 23 novembre, sarà la prima volta che l'equivalente della Champions League del Sud America verrà assegnata in una singola partita.