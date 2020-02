Stefano Sorrentino infinito: gol e assist all'esordio da centravanti in Seconda Categoria

Parte nel migliore dei modi la nuova avventura calcistica di Stefano Sorrentino. Il 40enne ex portiere di Chievo e Palermo, che ha deciso di reinventarsi attaccante, ha esordito in Seconda Categoria trascinando la sua squadra, il Cervo, al successo per 2-1 sul Riva Ligure. Sorrentino, che la scorsa stagione era riuscito a parare un rigore a Cristiano Ronaldo in Serie A, è sceso in campo con la maglia numero 11 e ha lasciato il segno nel tabellino confezionando un assist e - soprattutto - segnando con un colpo di testa ravvicinato il gol che è valso la vittoria. Al rientro dagli spogliatoi è stata festa grande con i compagni di squadra.

