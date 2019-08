Stramaccioni come Malesani e Trapattoni: il suo sfogo in Iran è memorabile

Pessima, grottesca, la “prima” stagionale per Andrea Stramaccioni sulla panchina della formazione iraniana dell’Esteghlal. Non tanto – o meglio, non solo – per il risultato negativo (0-1 contro il Machine Sazi nella Persian Gulf Cup con gol incassato al 95esimo), ma soprattutto per il fatto che all’ex allenatore dell’Inter è stato impedito di portare l’interprete in panchina.

Come è facile intuire dal video, “Strama” ha dato in escandescenze in conferenza stampa sfoderando peraltro un inglese impeccabile.

" Oggi mi hanno mancato di rispetto, non c’è stato rispetto per la mia professionalità. In Italia se non ti consentono di portare l’interprete in panchina cos’è? È sabotaggio! Ma io non mi arrendo, vado avanti per i tifosi "

E conclude scagliando la sedia contro il muro. Un sfogo degno dei migliori Trapattoni, Mourinho o Malesani...