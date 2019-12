Una folla di tifosi è scesa in piazza a Teheran per protestare per l’addio di Andrea Stramaccioni. Ad animare la protesta sotto il Ministero dello Sport iraniano, sono stati un centinaio di tifosi dell’Esteghlal – la più blasonata formazione dell’Iran e capolista della Persian Gulf Cup (la Serie A iraniana) con 25 punti in 13 giornate – che hanno espresso il loro disssenso e malcontento per l’allontanamento del tecnico romano, che ieri ha annunciato la rescissione unilaterale del suo contratto per giusta causa per irregolarità nei pagamenti.

L'addio di Strama: "Me ne vado con il cuore spezzato"

Con una nota all’ANSA l’ex tecnico di Inter e Udinese, che ha lasciato Teheran con un volo privato, aveva raccontato di aver preso questa decisione con rabbia e col cuore spezzato...

" Con il cuore spezzato sono costretto a partire sperando un giorno, in futuro di poter stare di nuovo insieme. Tengo a ringraziare tutti i giocatori della prima squadra e il resto dello staff per le grandi prestazioni e la collaborazione professionale ricevute che hanno permesso alla squadra di raggiungere la vetta la classifica, nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi. Ultimo ma non meno importante ringrazio di cuore i tifosi dell'Esteghlal per l'incredibile sostegno manifestato durante tutto questo periodo e auguro loro di poter festeggiare con la loro squadra tutti i successi che meritano. "

Dallo sfogo a idolo di Teheran: la parabola di Strama

Sbarcato a Teheran quest’estate, l’avventura del 43enne tecnico romano era iniziata con uno sfogo degno di Trapattoni o Malesani, al termine della sconfitta contro il Machine Sazi, in cui Stramaccioni lamentava i problemi incontrati e se la prendeva con la società che lo aveva lasciato senza interprete. Nonostante le difficoltà e i problemi finanziari Stramaccioni è diventato ben presto un beniamino dei tifosi del club risollevandolo e riportandolo in vetta con una striscia di 7 vittorie nelle ultime 8 giornate di campionato. Stando alle ultime indiscrezioni, i collaboratori del tecnico sarebbero ancora in città e non avrebbero ancora ottenuto il visto per lasciare il Paese. Il presidente Fatih e tutto il board si sono dimessi e la società ha emesso una nota ufficiale comunicando che ricominceranno le trattative per riportare Strama a Teheran con un nuovo contratto. Intanto le autorità temono disordini che si aggiungerebbero alle tensioni sociali e agli scontri che animano la capitale iraniana. E la gara di oggi dell’Esteghlal dovrebbe giocarsi a porte chiuse...