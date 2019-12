Cannavaro, dalla Cina con furore! Il suo Guangzhou Evergrande vince il campionato

Dopo una China League One e una Supercoppa di Cina, Fabio Cannavaro trionfa nel massimo campionato cinese con il Guangzhou Evergrande. Bastava anche un pareggio per vincere il titolo, contro lo Shanghai Shenhua però è arrivato un sontuoso 3-0 (Wei Shihao, Park Ji-Soo ed Elkeson) che ha tenuto a distanza il Beijing Guoan, seconda della classe ferma a 69 punti. Ha dovuto aspettare, dunque, l’ultima giornata di Chinese Super League il quinto allenatore più pagato al mondo (più di Conte e Klopp, per dire) per mettere in bacheca l’ottavo scudetto dell’Evergrande con 72 punti. Fa sorridere pensare che a tre giornate dalla fine Cannavaro – primo in classifica a +1 dalla seconda – era stato spedito a “frequentare” un corso di formazione culturale aziendale cinese, mentre veniva sostituito da Zheng Zhi ad interim.

Gli altri italiani

Sull’altra faccia della medaglia troviamo Roberto Donadoni, retrocesso aritmeticamente con un turno d’anticipo con lo Shenzhen. Sette punti in nove partite non sono stati sufficienti a salvare la squadra ereditata a stagione in corso. Anche se ha concluso il torneo al 4° posto della classifica marcatori, Graziano Pellè – in forze allo Shandong Luneng Taishan – è il primo dei bomber italiani nel Sol Levante con 17 reti, segue Eder (Jiangsu Suning) con 12. Una sola rete, invece, per Stephan El Shaarawy in campionato con la maglia dello Shangai Shenhua.