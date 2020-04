In un mondo iperconnesso come il nostro, non si può mai aver la sicurezza di non essere sorvegliati… Nemmeno durante emergenze come quella del Coronavirus. Dall’angolo di una strada di Guangzhou, un’indiscreta fotocamera di un cellulare ha ripreso un giocatore noto alle prese con la falsificazione della propria targa. Si tratta di Yu Hanchao, 33 anni, centrocampista del Guangzhou Evergrande (allenato da Fabio Cannavaro) e della nazionale (conta 59 presenze e 9 gol).

Il centrocampista cinese è stato pizzicato mentre “correggeva” una lettera della propria targa al fine di scampare alle restrizioni poste sulla circolazione dei veicoli durante l’emergenza Covid-19. In Cina, data la situazione, è infatti consentito circolare con un veicolo non locale (proprio come quello di Yu) solo per 4 giorni di fila, dopodiché l’auto dovrebbe essere riposta nel garage per altri 4 giorni di pausa.

Il video è diventato virale su Weibo, il social network più diffuso in Cina, e ciò ha comportato un guaio irreparabile per Yu Hanchao: licenziato dal club e punito con 15 giorni di arresto; ciò si somma alla perdita di ben 12 punti sulla patente e una “multina” corrispondente a circa 700 euro. Il Guangzhou Evergrande non sembra disposto a perdonare o reintegrare Yu, come si legge in una dichiarazione della società:

" Il giocatore Yu Hanchao ha gravemente violato le disposizioni disciplinari del club e quindi è stato licenziato. "

Considerata la sua età, la carriera professionistica di Yu Hanchao potrebbe già avviarsi verso uno sfortunato e prematuro addio.