Nel calcio di oggi, 34 anni non sono più un’età nella quale si è abituati a vedere un calciatore appendere le scarpette al chiodo. Ezequiel Lavezzi, il “Pocho” che per 5 anni (fra il 2007 e il 2012) è stato uno dei giocatori più amati e rappresentativi dal Napoli di De Laurentiis e Walter Mazzarri, ha deciso di essere un’eccezione alla regola dei calciatori sempreverdi e lasciare l’Hebei CFFC e il calcio giocato.

Nella notte nella sfida casalinga contro il Guangzhou Evergrande (vinta per 3-1 dalla formazione di Cannavaro, e in cui l’argentino ha segnato il gol della bandiera) Lavezzi ha giocato la penultima partita della sua carriera, ricevendo una standing ovation da brividi insieme al connazionale Javier Mascherano. E sui social ha svelato che domenica al Wuhan Sports Center Stadium giocherà la sua ultima partita da calciatore professionista...

" Voglio godermi la mia famiglia, è il momento giusto per dire basta. Sono stato molto felice all’interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto "

Lavezzi si congeda dalla Chinese SuperLeague dopo aver realizzato 35 reti e 26 assist in tre anni e mezzo. Il calcio migliore però il Pocho lo ha mostrato all’ombra del Vesuvio, con la maglia del Napoli. Sbarcato in azzurro il 6 luglio 2007, prelevato dal San Lorenzo per 6 milioni di euro, Lavezzi in azzurro ha collezionato 188 presenze e 48 reti tra campionato e coppe e vinto una Coppa Italia, conquistando il rigore che regalò agli azzurri il vantaggio nella finalissima contro la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo Napoli ha giocato per 4 anni al PSG (che lo acquistò per 31 milioni di euro), tre dei quali accanto al compagno d’attacco Edinson Cavani, col quale ha scritto alcune delle pagine più belle della storia recente del Napoli.