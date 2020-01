Coronavirus, la Federcalcio cinese rinvia tutti i match. L'epidemia blocca la cessione di Pastore

Il coronavirus continua a fare paura ed ovviamente a influenzare il mondo dello sport: dopo il rinvio al 2021 dei mondiali indoor di atletica, l’annullamento delle gare di Coppa del Mondo di sci in Cina e la miriade di dubbi riguardo un possibile rinvio o annullamento degli appuntamenti motoristici previsti in Cina, la fobia contagio piomba anche nel calcio.

Coronavirus, incide sul mercato: cessione di Pastore saltata...

Nel frattempo il coronavirus e la paura del contagio stanno condizionando le strategie di mercato di non pochi club, bloccando alcune cessioni importanti. Come riporta il Messaggero, la Roma ha visto saltare il trasferimento di Javier Pastore in Cina, dopo che era stato trovato l’accordo anche sull’ingaggio che sarebbe stato interamente pagato da uno sponsor. Il rinvio dell’inizio della Chinese Super League ha convinto l’argentino a non prendere in considerazione il trasferimento. Tra gli affari dati per fatti ma non ancora ufficializzati c’è anche il trasferimento di Blerim Dzemaili allo Shenzhen di Roberto Donadoni.

Da Oscar a Pellè, quelli che potrebbero lasciare la Cina per fare il contagio

Non solo i giocatori in entrata ci pensano due volte prima di accettare un’offerta faraonica dalla Cina anche tanti calciatori stranieri attualmente di casa nella Chinese Superleague, starebbero meditando di andarsene sfruttando magari possibili trasferimenti di mercato last-minute. Tra i giocatori che starebbero spingendo per tornare in Italia c’è Stephan El Shaarawy, che starebbe premendo per un difficile ritorno a Roma, ma tanti altri potrebbero provare a guardarsi intorno e magari cercare un’altra squadra. Da Oscar a Hulk, da Arnautovic a Pellè passando per Alex Teixeria, Talisca, Paulinho, Marek Hamsik fino al belga Ferreira Carrasco. Sono tanti i giocatori che potrebbero sfruttare la sosta a tempo indeterminato per rimettersi sul mercato. Anche se la dead line imminente e l’incertezza complica i piani di chi vuole fare le valigie.

Da Oscar a El Shaarawy, le star della Chinese Super League

Paulinho (C) Guangzhou Evergrande Yannick Carrasco (C) Dalian Yifang Oscar (C) Shanghai SIPG Hulk (A) Shanghai SIPG Pellé (A) Shandong Luneng Stephan El Shaarawy (A) Shanghai Shenua Alex Teixeira (C) Jiangsu Suning Talisca (C) Guangzhou Evergrande Aranautovic (A) Shanghai SIPG Bakambu (A) Beijing Guoan Hamsik (C) Dalian Fellaini (C) Shandong Taishan Eder (A) Jiangsu Suning Miranda (D) Jiangsu Suning