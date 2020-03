Fino al 17 marzo scorso si continuava a giocare in Turchia, nonostante la sospensione dei campionati in quasi tutta Europa. Ecco il primo caso di positività al coronavirus per un tesserato del campionato turco, ed è proprio l'ex allenatore di Milan e Fiorentina, Fatih Terim, tecnico del Galatasaray.

A comunicarlo è stato lo stesso ex ct della Nazionale turca attraverso un tweet, confermando di essere in ospedale, ma di essere “in buone mani”.

L'ultima partita del Galatasaray si è giocata il 15 marzo scorso, con il derby casalingo contro il Besiktas (disputato comunque a porte chiuse). Poi la sospensione del campionato, almeno, fino al 3 aprile.