25 Maggio 2005, Stadio Olimpico Atatürk. Il Milan gioca il miglior primo tempo della storia, ma non basta per portarsi a casa la Champions. Gol di Maldini in apertura, doppietta di Crespo e un Kakà fantastico non sono infatti sufficienti alla squadra di Carlo Ancelotti che viene rimontata nella ripresa dalle reti di Gerrard, Šmicer e Xabi Alonso (dopo un rigore sbagliato). Il 3-3 porta tutti ai supplementari, dove il Milan si mangia un paio di gol, poi ai tiri di rigore è il Liverpool a trionfare grazie agli errori dal dischetto di Serginho, Pirlo e Shevchenko.

