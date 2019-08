Il Liverpool vince la Supercoppa Europea ai rigori con l'eroe Adrian: Chelsea ko 7-6

Istanbul ancora dolce e ancora ai calci di rigore per il Liverpool e i suoi tifosi. Rispetto alla più rocambolesca Champions League sventolata nel 2005 in faccia al Milan allo Stadio Olimpico Atatürk, l'arena cambia - il Beşiktaş Park - ma il risultato resta identico. In porta, una comparsa (Dudek la fu a posteriori), lo spagnolo Adrian, secondo portiere classe 1987 che fino a poche settimane fa era uno svincolato (dal West Ham) e che, a seguito dell'infortunio di Alisson contro il Norwich City alla prima di Premier League, ora sta vivendo un autentico sogno, dopo il penalty decisivo respinto al giovane Tammy Abraham.

Adrian, Liverpool vs Chelsea, European Super CupGetty Images

La gara finisce così 7-6 per i Reds, che alzano la loro sesta Supercoppa continentale, difronte al Chelsea, che - con Frank Lampard in campo - la perse nel 2013 proprio dai tiri dal dischetto (nell'unico altro epilogo dagli undici metri del trofei, in 45 anni). In quel caso, Manuel Neuer respinse la conclusione di un giovane Romelu Lukaku. Una gara intensa e divertente quella tra Reds e Blues. Sono proprio i campioni dell'Europa League che, nel complesso, avrebbero meritato qualcosa in più. Primi 90' terminati 1-1 con le reti di Giroud e Mané. Il senegalese si ripete al 95' con il 2-2 firmato da Jorginho su calcio di rigore, assegnato da Stephanie Frappart, prima donna ad arbitrale una finale maschile di una competizione internazionale: la terna arbitrale tutta in rosa ha fatto un figurone, azzeccando tutte le chiamate.

Stephanie FrappartGetty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-CHELSEA 2-2 dts (7-6 dcr)

Liverpool (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson (91' Alexander-Arnold); Henderson, Fabinho, Milner (64' Wijnaldum); Oxlade-Chamberlain (46' Firmino), Salah, Mané (103' Origi). All.: Klopp.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen (85' Tomori), Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté, Kovacic (101' Barkley); Pulisic (74' Mount), Giroud (74' Abraham), Pedro. All.: Lampard.

Arbitro: Stephanie Frappart (Francia).

Gol: 36' Giroud (C), 48' e 95' Mané (L), 101' rig. Jorginho (C).

Sequenza rigori: Firmino (L) gol; Jorginho (C) gol; Fabinho (L) gol; Barkley (C) gol; Origi (L) gol; Mount (C) gol; Alexander-Arnold (L) gol; Emerson Palmieri (C) gol; Salah (L) gol; Abraham (C) parato.

Note - Recupero 1+2+2+0. Ammoniti: Azpilicueta, Henderson, Alexander-Arnold.

