La moviola di Liverpool-Chelsea: Frappart rimandata, si sarebbe dovuto ripetere il rigore di Abraham

La moviola di Liverpool-Chelsea (arbitro Stéphanie Frappart-Francia)

Minuto 4’: van Dijk ferma Giroud a centrocampo con un tocco di mano. I giocatori del Chelsea chiedono il giallo, ma l’arbitro si limita a dare la punizione ai blues.

Minuto 5’: tentativo di rovesciata di Mané in area di rigore, la tocca col braccio Christensen, ma la sig.ra Frappart non fischia il rigore per il Liverpool. Dal VAR danno l’ok, si può continuare.

Minuto 25': Giroud a tu per tu con Adrian, ma l'arbitro ferma tutto per il fuorigioco del francese sul servizio di Kanté.

Minuto 36’: Giroud a segno su assist di Pulisic. Il francese parte in posizione regolare sull’assist dell’ex Dortmund.

Minuto 40': raddoppio Chelsea con Pulisic, ma l'americano era partito in posizione di offside sul servizio di Emerson. Perfetta la segnalazione della guardalinee.

Minuto 48': pareggio del Liverpool con Mané liberato da Firmino. I difensori del Chelsea chiedono il fuorigioco del brasiliano, ma non c'è nulla.

Minuto 79': grandi proteste di Azpilicueta per un cartellino giallo ai suoi danni per la spinta a Mané. Rivisto l'intervento, ci può stare il cartellino.

Minuto 84': Mount piazza il gol del 2-1 dopo il lancio di Jorginho, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco dell'ex Derby County. Giusto annullare.

Minuto 85': Henderson trattiene Emerson Palmieri: giallo per il capitano dei Reds.

Minuto 88': si scaldano gli animi: prima Emerson chiede un calcio d'angolo, poi Robertson e Azpilicueta litigano per una rimessa laterale con lo spagnolo che rischia il secondo giallo.

Minuto 99': Abraham messo giù in area da Adrian: rigore per l'arbitro e gol del pareggio di Jorginho. Dal replay si nota un leggero tocco del portiere spagnolo che è in ritardo sull'attaccante del Chelsea.

RIGORI: L'ultimo rigore è quello decisivo con la parata di Adrian su Abraham, ma il portiere spagnolo aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta. Si sarebbe dovuto ripetere.