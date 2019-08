La moviola LIVE di Liverpool-Chelsea: i reds chiedono subito un rigore per mani di Christensen

La moviola di Liverpool-Chelsea (arbitro Stéphanie Frappart-Francia)

Minuto 4’: van Dijk ferma Giroud a centrocampo con un tocco di mano. I giocatori del Chelsea chiedono il giallo, ma l’arbitro si limita a dare la punizione ai blues.

Minuto 5’: tentativo di rovesciata di Mané in area di rigore, la tocca col braccio Christensen, ma la sig.ra Frappart non fischia il rigore per il Liverpool. Dal VAR danno l’ok, si può continuare.

Minuto 25': Giroud a tu per tu con Adrian, ma l'arbitro ferma tutto per il fuorigioco del francese sul servizio di Kanté.