Liverpool-Chelsea in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold; J.Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, N.Keïta; Salah, Firmino, Mané. All. Jürgen Klopp

Chelsea (4-2-3-1): Arrizabalaga; Azpilicueta, A.Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho, Kovacic; Pulisic, Barjley, Pedro; Giroud. All. Frank Lampard

Arbitro: Stéphanie Frappart (Francia)

Liverpool-Chelsea: dove vederla in tv

Liverpool-Chelsea verrà trasmessa su Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre).

Liverpool-Chelsea in Live-Streaming

Liverpool-Chelsea sarà disponibile in Live-Streaming per gli abbonati su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati del Liverpool

-Liverpool-Norwich City 4-1 (7' aut. Hanley, 19' Salah, 28' van Dijk, 42' Origi; 64' Pukki)

-Liverpool-Manchester City 5-6 dcr (12' Sterling; 77' Matip)

-Liverpool-Olympique Lione 3-1 (4' rig. Depay; 17' Firmino, 21' aut. J.Andersen, 53' H.Wilson)

-Liverpool-Napoli 0-3 (17' Insigne, 28' Milik, 52' Younes)

-Liverpool-Sporting 2-2 (4' Bruno Fernandes; 20' Origi, 44' Wijnaldum; 53' Wendel)

Ultimi 5 risultati del Chelsea

-Manchester United-Chelsea 4-0 (18' rig. e 67' Rashford, 65' Martial, 81' D.James)

-Borussia Mönchengladbach-Chelsea 2-2 (13' Pléa, 39' Hofmann; 59' rig. Abraham, 86' rig. Barkley)

-Red Bull Salisburgo-Chelsea 3-5 (20' e 28' Pulisic, 23' rig. Barkley; 50' Onguéné; 57' Pedro; 85' rig. e 90+2 Minamino; 88' Batshuayi)

-Reading-Chelsea 3-4 (13' Barrett; 22' Barkley, 42' Kenedy; 49' Morrison; 57' e 60' Mount; 71' Baldock)

-Barcellona-Chelsea 1-2 (34' Abraham, 81' Barkley; 90+1 Rakitic)

Liverpool-Chelsea: informazioni

Data, orario e luogo: mercoledì 14 agosto 2019, ore 21:00, Vodafone Arena di Istanbul (Turchia)