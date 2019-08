Stéphanie Frappart meglio della VAR: il paradosso di una serata storica

L’attesa era tanta e Stéphanie Frappart si è guadagnata gli onori della cronaca. Nella mattina di Ferragosto, media italiani e stranieri sono tutti allineati in un coro di elogi: l’arbitro francese - una donna chiamata a dirigere una finale europea di calcio maschile per la prima volta nella storia di questo sport – viene promossa con aggettivi lusinghieri.

"Super ed eccezionale", recita la prima pagina di AS, ma anche in Italia il giudizio è molto positivo, come sottolinea all’ANSA Tiziano Pieri, ex arbitro e ora commentatore per Raisport:

" Ha due grandi doti. Una è la parte atletica (e lì è evidente che c'è tanto lavoro dietro) e l'altra è che capisce di calcio: lo ha dimostrato dando una lettura moderna alla gara, al gioco. Ha lasciato girare la palla e correre i calciatori, e se ne sono giovati equità di giudizio e spettacolo. Anche nell'episodio del rigore assegnato al Chelsea era ben posizionata ed è stata decisa nel rilevare il contatto tra il portiere e l'attaccante. Per me è già a un livello che le consentirebbe tranquillamente di essere tra i primi 15 arbitri di Serie A "

Di Stéphanie Frappart non sorprende tanto la personalità perché per arrivare a certi livelli il carattere è necessario e dei professionisti uomini vivono il rapporto con una donna arbitro con rispetto ancora maggiore. Non siamo sui campi di periferia dove dei ragazzini fanno sorrisini o gesti sconvenienti nei confronti di una ragazza con il fischietto in mano, scene purtroppo che nelle serie inferiori sono ricorrenti.

In un contesto del genere e vista anche l’attesa mediatica per l’evento, i giocatori di Liverpool e Chelsea si sono relazionati con rispetto al cospetto di un arbitro che sa guadagnarselo con il suo carisma. Semmai, ha sorpreso la parte atletica: calcio maschile e femminile procedono a velocità diverse ma la Frappart, in effetti, aveva superato brillantemente i test atletici riservati ai suoi colleghi uomini.

È stata ben coadiuvata dalle due assistenti la francese, con la connazionale Nicolosi e, in particolare, l’irlandese O’Neal sugli scudi. Paradossalmente, ad aiutarla meno è stata la tecnologia: sul presunto rigore reclamato dal Liverpool in avvio, Christensen ha le braccia abbastanza larghe ma la distanza rispetto a Mané, che colpisce in rovesciata, è davvero ravvicinata.

Il mancato intervento della VAR è giustificabile in quanto pallone inaspettato nel mani-comio di cui si discuterà in eterno. L’errore dei colleghi varisti è sul rigore decisivo: il portiere deve avere almeno uno dei due piedi su parte della linea di porta e Adrian, invece, si trova più avanti. La tolleranza, come nel caso della rincorsa del rigorista, fa parte del gioco ma la posizione è di facile rilevazione per chi si trova davanti a un monitor (meno per un direttore di gara, anche per una questione di prospettiva): il penalty andava ripetuto.

C’è chi pensa alla Frappart e sorride facendo un confronto con il quarto uomo della sfida, il turco Cakir. Battute a parte, l’esperimento è riuscito ma per far sì che non resti una goccia nel mare, bisogna dare continuità e fiducia al nuovo che avanza. Magari evitando anche di eccedere negli elogi e nell’esaltazione, come abbiamo notato in queste ore: Stéphanie Frappart è stata brava ma esagerare o evidenziare che “capisce di calcio” non fa che alimentare quel retaggio ideologico che, per un giorno, abbiamo fatto finta di superare, ma che invece è ancora imperante nel chi ritiene che alle donne vada spiegato il fuorigioco al ristorante.