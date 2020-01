Correa porta l'Atletico in finale: Messi e Griezmann non bastano, Barcellona battuto 3-2

Impresa dell'Atletico Madrid che, nella seconda semifinale di Supercoppa di Spagna, batte 3-2 in rimonta il Barcellona e stacca il pass per la finalissima di domenica dove affronterà il Real Madrid che, nella prima semifinale, ha eliminato facilmente il Valencia. Successo meritato quello della squadra di Simeone, che ha saputo rimanere in partita anche nel momento più difficile a metà ripresa e nel finale è riuscito a ribaltare il risultato creando lo scompiglio in una difesa blaugrana apparsa tutt'altro che perfetta. Di Messi e Griezmann le reti del Barcellona, di Koke, Morata su rigore e Correa i gol dei Colchoneros.

La cronaca in 11 momenti chiave

22' OBLAK SALVA SU MESSI! L'argentino entra in area e triangola con Jordi Alba che gli restituisce il pallone con il tacco: sinistro secco e il portiere dell'Atletico chiude benissimo lo specchio.

34' GRANDE INTERVENTO DI SAVIC! Corner di Messi sul primo palo per la spizzata di testa di Griezmann, bravissimo Savic ad anticipare Suarez e a deviare in calcio d'angolo. Anche Vidal prova a intervenire in scivolata ma non ci arriva.

40' GRIEZMANN SI DIVORA IL VANTAGGIO! Spettacolare azione in verticale del Barça: Suarez serve il francese che, a tu per tu con Oblak, spara col sinistro ma trova ancora una volta l'opposizione del portiere dei Colchoneros.

46' GOL DI KOKE! 1-0 ATLETICO! Il centrocampista, entrato in campo da 20 secondi, riceve palla da Correa e beffa Neto con un rasoterra di destro. Colchoneros in vantaggio a Gedda!

52' PRODEZZA DI MESSI! 1-1! Servito da una sponda di petto di Suarez, l'argentino controlla tra 3 avversari e batte Oblak con un destro secco che si insacca nell'angolino.

59' ANNULLATO UN GOL A MESSI! Altra grande giocata dell'argentino che batte Oblak con un sinistro piazzato nell'angolino basso. La rete viene annullata perché lo stesso Messi si era aggiustato il pallone con un braccio.

62' GOL DI GRIEZMANN! 2-1 BARCELLONA! Traversone di Jordi Alba dalla sinistra sul secondo palo per il violentissimo colpo di testa di Suarez, Oblak respinge miracolosamente ma sulla ribattuta Griezmann insacca con un tap-in sempre di testa. Primo gol alla sua ex squadra per il francese che non esulta.

74' ANNULLATO UN GOL A VIDAL Punizione di Messi per Vidal, che in acrobazia serve Piqué tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Il difensore insacca ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico del centrocampista cileno.

81' GOL DI MORATA! SIAMO 2-2! L'attaccante spagnolo trasforma un rigore concesso da Gonzalez per un fallo di Neto ai danni di Vitolo.

86' GOL DI CORREA! 3-2 ATLETICO! Difesa del Barcellona sorpresa centralmente, Correa si presenta a tu per tu con Neto e calcia, il portiere brasiliano tocca ma il pallone si impenna e Sergio Roberto lo respinge quando ha già oltrepassato la linea bianca.

90' LLORENTE A UN PASSO DAL 4-1! Straordinaria percussione palla al piede del centrocampista che si presenta solo davanti a Neto, bravissimo a respingere il suo destro destinato in fondo al sacco.

Il migliore

Jan OBLAK - Se l'Atletico rimane in partita fino alla fine e ha la possibilità di realizzare quella fantastica rimonta dal minuto 81 in poi, il merito va in larga parte attribuito al portiere sloveno, autore di almeno un paio di parate sensazionali. Reattivo tra i pali e sempre sicuro. Prestazione da incorniciare.

Il peggiore

Gerard PIQUÉ - Decisivo il buco centrale che spiana la strada all'Atletico Madrid nell'azione del gol del 3-2 di Correa. Rischia il fallo da rigore con un intervento di mano in area giudicato con benevolenza da arbitro e VAR. Barcellona troppo fragile dietro e lui ha parecchie responsabilità.