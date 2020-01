Il formato Final Four e un Messi da record: al via una Supercoppa di Spagna mai vista

Un nuovo format, una sede inedita e la prospettiva di assistere a sfide stellari nell'arco di una manciata di giorni. La 34esima edizione della Supercoppa di Spagna ha il sapore dell'evento storico. Non tanto perché si disputa all'estero (era successo anche l'anno scorso quando Barcellona e Siviglia si sfidarono a Tangeri, in Marocco), quanto per la formula. Per la prima volta nella storia della competizione, infatti, le squadre partecipanti saranno quattro: il Barcellona campione di Spagna in carica, il Valencia vincitore della Coppa del Re 2018-19, l'Atletico e il Real Madrid classificatesi rispettivamente al secondo e al terzo posto in Liga la scorsa stagione. La conferma di un trend, quello di esportare il proprio calcio oltre confine, che ha già avuto numerosi precedenti illustri: solo nel 2019, ad esempio, abbiamo assistito al Mondiale per club in Qatar, alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita (Juventus-Lazio dello scorso 22 dicembre) e alla Supercoppa di Francia a Shenzhen, in Cina. Teatro della Supercoppa di Spagna sarà il King Abdullah Stadium di Gedda, in Arabia Saudita: in cinque giorni andranno in scena le semifinali e la finalissima in gara unica.

Una Supercoppa milionaria. Dove vederla

Il trasloco a Gedda garantirà incassi milionari alle 4 squadre partecipanti: chi si qualificherà alla finalissima percepirà poco meno di 9 milioni di euro, mentre chi riuscirà a qualificarsi alla finale metterà le mani su 12 milioni. Contando anche i soldi che incasserà la Federazione spagnola, la cifra complessiva si assesta sui 50 milioni. A livello economico non c'è confronto con il passato: basti pensare che l'edizione 2018 - la prima della storia disputata in campo neutro e che aveva interrotto una lunga tradizione di finali con la formula andata e ritorno - aveva fruttato a Barcellona e Siviglia "solo" 3 milioni di euro. I match di Supercoppa di Spagna saranno trasmessi in chiaro sul NOVE e in diretta streaming anche attraverso Dplay, il servizio di streaming video che ti consente di guardare gratis e on demand il meglio della programmazione dei canali free di Discovery Italia, e in LIVE STREAMING sul sito e sulla APP di Eurosport.

La Top 11 della Supercoppa

Da Lionel Messi (per distacco il più atteso in Arabia Saudita) a Sergio Ramos, da Joao Felix a Dani Parejo. La 34esima edizione della Supercoppa di Spagna regala una parata di stelle che abbiamo provato (tra difficoltà di sovrabbondanza) a condensare in una formazione ideale. Il modulo scelto è il 4-3-3. Tra i pali posto assicurato per Oblak (Ter Stegen, l'altro candidato, è out per infortunio). In difesa, da destra a sinistra, ci sono Trippier, Sergio Ramos (recordman di presenze del Real Madrid in Supercoppa con 12 gettoni), Piqué e Marcelo. Centrocampo di qualità assoluta con De Jong, Parejo e Kroos. Attacco da urlo con l'astro nascente Joao Felix, Suarez e Messi. Piuttosto nutrito - va detto - anche l'elenco degli assenti: oltre al già citato Ter Stegen, salteranno l'appuntamento di Gedda Benzema, Bale, Hazard e Rodrigo.

Da Messi a Cruijff: i 5 record della Supercoppa

Miglior marcatore di tutti i tempi: Lionel Messi (13 gol in 18 presenze)

Lionel Messi (13 gol in 18 presenze) Squadra più titolata: Barcellona (13 titoli)

Barcellona (13 titoli) Giocatore con più presenze: Messi (18)

Messi (18) Allenatori più vincenti: Pep Guardiola e Johann Cruijff (3 successi)

Pep Guardiola e Johann Cruijff (3 successi) Vittorie consecutive del trofeo: Barcellona e Real Madrid (3)

Lionel MessiGetty Images

L'albo d'oro recente della Supercoppa di Spagna

Edizione Squadra vincitrice Finalista 2010 Barcellona Siviglia 2011 Barcellona Real Madrid 2012 Real Madrid Barcellona 2013 Barcellona Atletico Madrid 2014 Atletico Madrid Real Madrid 2015 Athletic Barcellona 2016 Barcellona Siviglia 2017 Real Madrid Barcellona 2018 Barcellona Siviglia