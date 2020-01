Nuova, nuovissima, spettacolare. La 34ª edizione della Supercoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta dall’8 al 12 gennaio. LIVE dallo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda (Arabia Saudita), le due semifinali della Supercopa de España 2019 saranno Valencia-Real Madrid, mercoledì 8 gennaio alle 20:00, e Barcellona-Atlético Madrid, giovedì 9 gennaio alla stessa ora italiana.

Il format è inedito e per la prima volta da quest’anno prevede quattro squadre partecipanti, che sono le migliori del campionato iberico: il Barcellona vincitore della Liga 2018/2019 e finalista uscente di Coppa del Re, il Valencia detentore della Copa del Rey, l’Atlético e il Real Madrid rispettivi secondo e terzo classificato dell’ultimo campionato.

Tre giorni di calcio stellare e una parata di campioni sul canale NOVE, da Lionel Messi ai Merengues di Zidane, da Luis Suarez e Antoine Griezmann a Joao Felix nuovo fenomeno del calcio mondiale.

I match di Supercoppa di Spagna, con finale domenica 12 gennaio, saranno trasmessi in chiaro sul NOVE e in diretta streaming anche attraverso Dplay, il servizio di streaming video che ti consente di guardare gratis e on demand il meglio della programmazione dei canali free di Discovery Italia, e in LIVE STREAMING sul sito e sulla APP di Eurosport.