La cronaca in 6 momenti chiave

13’ LA PRIMA VERA OCCASIONE E’ DELL’ATLETICO - Disimpegno sciagurato di Sergio Ramos che regala letteralmente il pallone a Joao Felix al centro dell’area di rigore: il gioiellino del Cholo Simeone prova a soprendere Courtois con un tiro nell’angolino, ma l’esecuzione esce di mezzo metro

51’ CHE CHANCE PER IL REAL – Ripartenza fulminea dei Blancos con Modric che pesca Jovic in profondità: controllo a seguire dell’ex Eintracht che manda al bar Trippier e tira a fil di palo alla sinistra di Oblak. Sospiro di sollievo di Simeone

66’ ERRORACCIO SOTTO PORTA DEL REAL – Spunto di Jovic sulla destra: il cross del serbo viene deviato dalla difesa Colchonera e finisce sulla testa di Valverde che, tutto solo, spreca a pochi passi dalla linea di porta. L’uruguaiano si inventa una strana incornata che finisce sul suo stesso ginocchio

79’ MIRACOLO DI COURTOIS – Invenzione di Trippier sull’out di destra che “vede” Morata in area di rigore: assist al bacio, controllo perfetto dell’ex Juve che a tu per tu con il portiere belga si fa, però, ipnotizzare

109’ DOPPIA CHANCE PER IL REAL – Oblak salva prima su Modric e poi su Mariano Diaz: entrambi i tiri provenivano dall’interno dell’area di rigore, gran risposta del portiere Colchonero

115’ ESPULSIONE DI VALVERDE – Svolta nella gara: Morata viene lanciato a rete da Saul: l’attaccante spagnolo punta la porta di Courtois tutto solo, ma viene falciato sul più bello da un intervento disperato di Valverde sulle gambe. L’arbitro non ha dubbi: rosso per il Pajarito. Il Real giocherà gli ultimi 5 minuti in dieci

Il migliore in campo

Thibaut COURTOIS – Una saracinesca sia sul tiro di Morata da posizione ravvicinata nella ripresa, sia in occasione del rigore di Thomas. Uno scatto felino che regala la Supercoppa ai bianchi di Madrid

Il peggiore in campo

Joao FELIX – In assenza delle stelle in attacco del Real, ci si aspettava tanto dall’erede di CR7: in avvio ha la chance per lasciare il segno grazie un disimpegno sciagurato di Sergio Ramos, ma spreca tutto. Per il resto della partita bivacca sulla trequarti senza splendere. Simeone lo richiama al 100’. Bocciato

Il tabellino

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 4-1 ai rigori (0-0 d.t.s.)

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos (dal 102’ Vinicius Jr.), Casemiro; Isco (dal 59’ Rodrygo), Modric, Valverde; Jovic (dall’83’ Mariano Diaz). All. Zidane

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez (dal 97’ Savic), Felipe, Renan Lodi (dall’89’ Llorente); Correa, Thomas, Herrera (dal 55’ Vitolo), Saul; Joao Felix (dal 101’ Arias), Morata. All. Simeone

Arbitro: José María Sánchez

Score Rigori

REAL MADRID: Carvajal, Rodrygo, Modric, Sergio Ramos (a segno)

ATLETICO MADRID: Trippier (a segno) Saul, Thomas (errore)

Ammoniti: Felipe, Thomas, Savic, Correa (A), Modric, Carvajal, Casemiro (R)

Espulsi: Valverde