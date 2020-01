Real Madrid-Atlético Madrid, la finale di Supercoppa in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; F.Valverde, Isco; Jovic. All. Zinédine Zidane

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Á.Correa, Saúl, Partey, Koke; Morata, João Félix. All. Diego Simeone

Arbitro: José María Sánchez Martínez

La Supercoppa di Spagna sarà trasmessa in chiaro su NOVE (Canale 145 di Sky) e in Diretta Streaming anche attraverso il sito Dplay, il servizio di streaming video che ti consente di guardare gratis e On Demand il meglio della programmazione dei canali free di Discovery Italia, e in LIVE STREAMING sul sito e sulla APP di Eurosport.

Il Real Madrid ha battuto il Valencia in semifinale per 3-1

L'Atlético ha eliminato il Barcellona in semifinale per 3-2

Ultimi 5 risultati del Real Madrid

Valencia-Real Madrid 1-3 (15' Kroos, 39' Isco, 65' Modric; 90+2 rig. Parejo)

Getafe-Real Madrid 0-3 (34' aut. Soria, 53' Varane, 90+6 Modric)

Real Madrid-Athletic 0-0

Barcellona-Real Madrid 0-0

Valencia-Real Madrid 1-1 (78' C.Soler; 90+5 Benzema)

Ultimi 5 risultati dell'Atlético Madrid

Barcellona-Atlético Madrid 2-3 (46' Koke; 51' Messi, 62' Griezmann; 81' rig. Morata, 86' Á.Correa)

Atlético Madrid-Levante 2-1 (13' Á.Correa; 16' Roger Martí; 18' Felipe)

Betis-Atlético Madrid 1-2 (58' Á.Correa, 84' Morata; 90+3 Bartra)

Atlético Madrid-Osasuna 2-0 (67' Morata, 75' Saúl)

Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca 2-0 (17' rig. João Félix, 54' Felipe)

Data, orario e luogo: domenica 12 gennaio, ore 19:00 al King Abdullah Sports City di Gedda (Arabia Saudita)