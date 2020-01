Rivaldo: "Valverde passivo, non mi stupirei se il Barça lo licenziasse. Reinier? Colpo del Real"

Valverde licenziato? È la notizia che un po’ tutti cominciano ad imagginare dopo l’ennesimo fallimento dei blaugrana, questa volta in Supercoppa spagnola dove il Barcellona è stato eliminato dall’Atlético Madrid in semifinale. Anche l’ex Rivaldo si schiera con chi pensa che il tecnico ex Athletic abbia fatto ormai il suo tempo al Barça, bocciando il suo modo ‘troppo passivo’ di vivere le partite. Un atteggiamento che, a quanto pare, viene trasmesso anche ai giocatori...

" Il Barça non può permettersi di continuare a perdere giocando in modo così negligente. Non mi sorprenderei se il club decidesse di sospendere il rapporto con Valverde. Anche subito, o comunque alla fine della stagione. Un allenatore non può guardare passivamente la partita come fa lui. Se guardi la partita senza intervenire, l’avversario può cambiare gioco e sorprenderti "

Video - L'Atletico batte 3-2 il Barcellona e si regala il Real in finale: gli highlights 03:08

" Non è concepibile che il Barcellona continui ad addormentarsi in partite importanti. È frustrante. Si era portata avanti nel punteggio con l’Atlético Madrid, ma non lo ha saputo gestire. La squadra non può crollare di fronte a un avversario così importante. Una sconfitta che mi ha ricordato i fallimenti in Champions League. E che non gioverà affatto a Valverde. E Simeone? Un allenatore che trasmette entusiasmo "

Video - Messi-Joao Felix, che tensione: duro faccia a faccia, poi arriva Suarez... 00:41

Per un Barcellona che si addormenta, c’è un Real che fa il Barça

" Se c’era una squadra che somigliava al Barcellona, era il Real Madrid. Ha giocato con la filosofia del Barça, fraseggiando nello stretto e giocando, con il pallone e il cronometro, aspettando il momento giusto per far male all’avvesario. Credo possano vincere la Supercoppa spagnola. E se prendono Reinier per 30 milioni, è un vero affare "