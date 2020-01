tra poco il report completo...

Tabellino

Valencia-Real Madrid 1-3

Valencia (4-3-3): Doménech; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Coquelin, Kondogbia (58' M.Gómez), Parejo; F.Torres, Gameiro (70’ Cheryshev), Soler. All. Albert Celades

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy (71’ Marcelo); F.Valverde, Casemiro, Kroos; Modrić (77’ James Rodríguez), Isco; Jović (83’ Mariano Díaz). All. Zinédine Zidane

Marcatori: 15’ Kroos (R), 39’ Isco (R), 65’ Modrić (R); 90+2 rig. Parejo (V)

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Ammoniti: 88’ Casemiro

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

5’ COLPO DI TESTA DI VARANE - Real Madrid subito pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione: arriva il colpo di testa di Varane, ma è ben appostato Doménech che dice di no al difensore francese.

15’ GOL OLIMPICO DI KROOS - Real Madrid in vantaggio con un gol direttamente da calcio d’angolo: è quello di Kroos che vede Doménech fuori dalla porta e lo punisce.

29’ GAMEIRO PERICOLOSO - Prova a reagire il Valencia con il numero di Gameiro, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa.

39’ GOL DI ISCO - Discesa di Carvajal che serve Valverde, palla in mezzo per Modric che viene murato da Garay, ma c’è Isco che controlla e calcia a fil di palo superando Doménech per il raddoppio.

42’ JOVIC FALLISCE UN TAP-IN - Colpo di testa di Isco che finisce sul palo, poi Jovic fallisce il tap-in con Doménech che para con i piedi.

60’ OCCASIONE VALVERDE - Scarico di Modric per Valverde, destro secco ma il centrocampistra uruguaiano trova solo l’esterno della rete.

65’ GOL DI MODRIC - Arriva anche il tris del Real Madrid grazie alla palla recuperata da Isco, subito in profondità per Jović che allarga per Modrić che con l’esterno destro batte Doménech per il 3-0.

90+2 GOL DI PAREJO SU RIGORE - Arriva anche il gol della bandiera del Valencia, con Parejo che supera Courtois dal dischetto. Rigore concesso tramite VAR, con l’arbitro Gil Manzano che può ri-vedere il tocco di mano di Sergio Ramos.

Il migliore

Alarcón ISCO - Lo avevamo già visto nel Clásico contro il Barcellona. È un Isco ritrovato quello delle ultime settimane: fraseggia con i compagni, si inserisce, dà tempi di gioco e regala qualche numero alla platea. Oltre al gol, quello non guasta mai...

Il peggiore

Jaume DOMÉNECH - Fa anche un bell’intervento su Jović evitando lo 0-3 già nel primo tempo, ma è clamorosa la sua papera che regala il gol del vantaggio al Real Madrid. Lui si addormenta e viene beffato da Kroos che segna direttamente dalla bandierina dell’angolo.

