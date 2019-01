"Caso Supercoppa": le donne potranno entrare allo stadio solo se accompagnate

È iniziata a gonfie vele la vendita dei biglietti per la Supercoppa italiana, in palio a Jeddah il prossimo 16 gennaio tra Juventus e Milan. La Lega Serie A rende noto che i biglietti, in vendita da oggi pomeriggio per gli appassionati arabi e per tutti i tifosi del mondo attraverso la piattaforma Sharek.sa, sono andati letteralmente a ruba, facendo registrare un dato di prevendita di 25mila tagliandi staccati in poche ore. Lo stadio King Abdullah Sports City Stadium contiene circa 60 mila tifosi, per cui si prevede una cornice di pubblico da tutto esaurito. Ma c'è un "giallo"....

Accesso negato alle donne (se sole)

I settori previsti allo stadio saudita sono infatti solo due: quelli indicati come "singles" sono riservati agli uomini mentre quelli indicati come "families" sono misti per uomini e donne. In linea teorica le donne non potrebbero dunque assistere alla partita da sole, o comunque senza congiunti di sesso maschile, come ha sottolineato Greta Sclaunich in un articolo su Corriere.it. Per ottenere il biglietto chi lo volesse dovrebbe iscriversi al portale dedicato, che però non rilascia indicazioni in merito. Qualora alle donne fosse negato l'accesso allo stadio senza essere accompagnate da un membro della propria famiglia si verificherà uno stranpo paradosso, dato che si tratta pur sempre di una gara ufficiale della Lega di Serie A seppur disputata all’estero.